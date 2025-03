Las víctimas de la DANA rechazan las presuntas disculpas de Mazón: "Tendría que explicar lo que ha hecho mal para pedir perdón"

Ni olvido ni perdón. Parte de las víctimas de la DANA rechazan lo que Rosa califica de "un blanqueamiento de imagen, no de cara, de imagen completa de toda su gestión de estos casi cinco meses", en referencia, al todavía president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. De hecho, considera que el recibimiento de este jueves en el Palau de cuatro familias no fue más que un aprovechamiento de "las circunstancias y la coyuntura de ayer" cuando "les invitó a entrar de manera sibilina".

Rosa, que perdió a su padre aquel trágico 29 de octubre, pertenece al colectivo de víctimas conformado entorno a la asociación SOS Desaparecidos. Como parte de este, subraya que "si así lo consideramos lo llamaremos", pero no del modo propuesto por el barón 'popular'. En ese sentido, explica que se trata de "un mensaje erróneo" asegurar que él haya asegurado que se pondrá en contacto con las víctimas: "Él ha pasado un teléfono y un correo para que seamos nosotros de cuatro en cuatro o de cinco en cinco familias los que le llamemos", subraya.

"Evidentemente, no le vamos a llamar y menos de cuatro en cuatro o de cinco en cinco", porque más allá de funcionar como colectivo, consideran que "lo que tiene que hacer es dimitir" y no tanto solicitar un perdón, puesto que "una persona que solicita un perdón es que piensa que ha hecho algo mal". De esta manera, Rosa cree que "tendría que explicar lo que ha hecho mal para pedir perdón". En definitiva, "no queremos, no le vamos a dar ningún perdón. No somos su confesor", ha zanjado de forma contundente.

Además, Rosa no duda en criticar la aparición de Mazón durante la noche de la Cremá en el balcón del Ayuntamiento el pasado miércoles. Esta era la primera ocasión en la que el president aparecía en un acto público de las Fallas. Fue a su entrada en el edificio municipal cuando la periodista de laSexta Ana Pastor logró hablar con él "porque lo siguió, lo persiguió y lo puso contra la espada y la pared": "Se vio acorralado por tu compañera", subraya Rosa dirigiéndose a Susana Griso durante su intervención en Espejo Público este viernes.

Algo que no ha dudado en agradecer, porque "sabía que estábamos en Catarroja, en casa de mi padre, Una parte importante del colectivo -entre 15 y 18 familias-", al tiempo que ha denunciado que "mintió". Y es que es mentira que "dijo que estaba permanentemente en contacto con nosotros. Que siempre estaba. Que teníamos las puertas abiertas".

Quien también se ha mostrado firme ante este blanqueamiento de imagen de Mazón, además de agradecer la labor de los medios de comunicación ha sido Dolores Ruiz, quien vio como el agua se llevó a su marido y dos hijos aquel catastrófico martes. En ese sentido, ha denunciado que si Mazón "hubiera querido el día 9 de diciembre, que fue la misa en el Catedral y me encaré con él" se hubiera preocupado por conseguir su dirección o su número de teléfono como "se informan los periodistas".

En definitiva, Dolores sostiene que "este señor presidente de la comunidad" no le "conforma nada", como tampoco sus disculpas: "Si quiere pedirme perdón como no me lo pida públicamente a mi que ni que se dirija, que no lo quiero ver ni en pintura", clama esta víctima que no duda en instarle a que "coja la maleta y que se vaya a su casa con su familia", porque ella ya no la tiene. Acto seguido Dolores no ha podido evitar romperse en llanto.