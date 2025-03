Dolores, perdió a su marido y a sus hijos por la DANA: "Me han arrebatado mi vida entera"

Ana Pastor ha podido charlar con Dolores, una mujer que ha perdido a su marido y sus dos hijos por culpa de la DANA. La señora sigue pidiendo justicia por sus familiares fallecidos ya que, como afirma, "es lo que me sigue dando vida". "Cuando se haga, podré descansar un poquito", añade, "por haber hecho justicia por mi marido y mis hijos". "Me los han matado, esa es la palabra", manifiesta, "me ha arrebatado mi vida entera".

Como cuenta a la periodista, ellos vivían en el campo entre Chiva. Ese día estaba en su casa con su marido y sus hijos y comenzó a bajar el agua con gran fuerza. Su hijo entró en casa para decirle que se fueran de casa debido a la fuerza del agua. "No daba crédito a lo que me decía", afirma. Dolores abrió la puerta y el agua ya llegaba por las rodillas. "Mi hijo me subió a la ventana", añade.

Pero, como expone, el perro de su hijo se escapó y él decidió ir a por él, al igual que su otro hijo, para ayudarle. "Mi marido, a continuación, fue a por sus hijos", añade. Ella siguió enganchada en la ventana varias horas. "Mi hermana, desde la terraza de su casa, me alumbraba con una linterna", explica a Pastor.

Finalmente, Dolores se fue hasta la casa de su hermana. "No tenía fuerzas ni para subir las escaleras", cuenta. "No pude contar lo que había pasado", explica Dolores, que tan solo llegó a decir a su hermana, cuando preguntó por su marido y sus hijos, que ya no estaban. "No podía ni hablar", afirma. Dolores salió al día siguiente a buscarlos, por si se habían podido enganchar en algún lugar. "No vimos nada", concluye.