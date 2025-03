Una víctima de la DANA carga con dureza contra Mazón: "No sé si es un psicópata o qué es"

"No se ha puesto en contacto con nadie de nosotros, ni con una familia. Huye de todos nosotros, nos manda a la Policía para que no accedamos, cambian de coches... Que deje de insultar y que deje de decir mentiras", ha explicado Rosa, una de las víctimas.

Las víctimas de la DANA se muestran especialmente molestos con las palabras de Mazón. Tras no aparecer durante todas las Fallas, el president de la Generalitat valenciana ha hecho acto de presencia para clausurar las fiestas en Valencia donde ha asegurado que está a disposición de las víctimas. Unas palabras que no se asemejan con la realidad porque la víctimas denuncian que no han recibido ni un mensaje.

"No sé si es un psicópata o qué es", ha afirmado Rosa, una de las víctimas de Catarro. Además, ha añadido que tras las palabras "es difícil hablar siendo políticamente correcta". También ha calificado de "cinismo" la actitud del president de la Generalitat.

Para terminar, Rosa ha asegurado que Mazón "es mala persona": "No se ha puesto en contacto con nadie de nosotros, ni con una familia. Huye de todos nosotros, nos manda a la Policía para que no accedamos, cambian de coches... Que deje de insultar y que deje de decir mentiras".