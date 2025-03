Mazón reaparece por sorpresa e intenta justificar a laSexta su huída de las Fallas para evitar abucheos: "Estuve trabajando"

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha sido criticado por su ausencia durante las Fallas, apareciendo solo al final para presenciar la Cremà en el Ayuntamiento de Valencia junto a la alcaldesa y otras autoridades. Ante preguntas sobre su ausencia, Mazón respondió destacando el protagonismo de los falleros y falleras, evitando dar explicaciones claras sobre su paradero durante las festividades. Alegó haber estado trabajando en Alicante, aunque su agenda pública no lo reflejaba. Insistió en su respeto hacia los falleros y mencionó ayudas para las zonas afectadas, pero no aclaró su falta de presencia en las celebraciones.

Carlos Mazón da la cara en la nocturnidad y por la puerta de atrás. Tras estar desaparecido durante todas las Fallas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado al Ayuntamiento de Valencia para presenciar desde allí, este miércoles por la noche, la Cremà de la falla municipal grande de la ciudad junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y otras autoridades locales y autonómicas

Se trata de la primera vez que Mazón acude al Ayuntamiento en las Fallas de 2025 para presenciar un acto festivo, pues hasta ahora no había acudido por ejemplo al balcón consistorial para ver desde allí alguna de las dieciséis mascletaes. Además, Mazón ha entrado por la puerta de atrás del Ayuntamiento de Valencia, siendo abucheado a su salida al balcón.

laSexta ha preguntado a Mazón por su tan sonada ausencia durante las fiestas. La respuesta del president se puede definir con una palabra: frivolidad. Una docena de preguntas sobre su ausencia y sobre las propias víctimas de la DANA que Mazón ha obviado y esquivado con la salida fácil: reconocer el trabajo de los falleros y falleras que durante estos días son "los protagonistas".

Y no solo eso, sino que Mazón sigue sin dar explicaciones de por qué no ha aparecido durante las celebraciones y por qué solo hace acto de presencia a una hora de terminar las Fallas. "Unas fallas más de trabajo". La única justificación. Eso sí, un trabajo que no ha estado reflejado en la agenda pública del president.

Y sobre las actividades que ha realizado, el 'popular' ha contestado que han sido fuera de la capital valenciana: "Estuve trabajando en Alicante y este domingo estaré en el Ayuntamiento". Desde laSexta, hemos insistido al president para que de explicaciones, pero en todas las ocasiones ha evitado responder a la pregunta.

"Los protagonistas son los falleros. Respeto a los falleros, a las falleras y a las 392 fallas de las zonas afectadas a las que hemos dado ayudas para que puedan ponerse en marcha. Son unas Fallas muy especiales y estamos permanentemente abiertos para las víctimas", ha concluido Mazón.