Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León, reuniéndose con responsables de emergencias. Según Moncloa, Sánchez hará una declaración en un puesto de mando avanzado y, la próxima semana, visitará otras áreas afectadas. En Galicia, los incendios han calcinado más de 42.000 hectáreas en Ourense, con 68 personas confinadas. En León, el incendio de Llamas de Cabrera sigue en nivel 2 de peligrosidad, complicando el trabajo de extinción. Pedro Sánchez presidió una reunión del CECOD para evaluar la situación, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la gestión de las comunidades es adecuada y no se ha planteado declarar emergencia nacional.

Por el momento, los fuegos que combaten los servicios de extinción en Galicia han calcinado solo en la provincia de Ourense más de 42.000 hectáreas, con hasta diez fuegos activos. 68 personas siguen confinadas en sus domicilios en diferentes municipios de la provincia. En León, el incendio forestal de Llamas de Cabrera, que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad desde hace una semana en esta comarca de El Bierzo, presenta en las últimas horas un comportamiento muy anómalo que está complicando mucho el trabajo de los equipos desplegados en la zona.

Además de este fuego, la provincia registra varias localidades desalojadas y siguen en nivel 2 el incendio de Paradiña, al igual que el declarado en Barniedo de la Reina, Fasgar, Anllares del Sil y Yeres -que afectó al espacio natural de Las Médulas-.

Siguen activos, en nivel 1 de gravedad potencial, los fuegos de Orallo y Uña. Mientras, entre León y Zamora se propaga el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que se mantiene en nivel 2 y que se cobró la vida de dos jóvenes en las labores de extinción en Nogarejas (León). Apunta a ser el más grave de la historia de España con más de 31.700 hectáreas calcinadas.

Este sábado, Pedro Sánchez ha presidido la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para abordar la evolución de los incendios. Ha presidido el encuentro por videoconferencia, después de haber conversado este viernes con los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Extremadura, María Guardiola; y Asturias, Adrián Barbón.

La reunión del viernes del CECOD fue presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que constató que los medios estatales desplegados en la lucha contra los incendios cubren las peticiones que han realizado las comunidades afectadas.

Grande-Marlaska, aseguró que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada", según señala en El País.