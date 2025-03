La intrahistoria de la 'cazada' de Ana Pastor a Carlos Mazón en las Fallas: "Hemos escuchado la pitada"

Cinco días de Fallas. Cinco días en los que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha estado desaparecido. Ahora, a minutos de terminar las fiestas grandes de la capital de la región ha aparecido en el Ayuntamiento para disfrutar de la Cremá. De nuevo, tarde. Ana Pastor le ha cazado a su entrada para el especial de Conspiranoicos de este jueves dedicado a las víctimas de la DANA.

Preguntada la periodista sobre las sensaciones que ha tenido durante su conversación con el barón 'popular', Pastor lo tiene claro: "Si tuviera que elegir una palabra, te diría frivolidad porque no solo no pierde la sonrisa sino que se pone a hablarme de las Fallas cuando le estás preguntando por las víctimas". De hecho, confiesa que "cuando ha dicho 300 y algo" ha pensado que "iba a pararse e iba a hablar de las víctimas, pero ya hemos visto que no".

En definitiva, Mazón "ha entrado con nocturnidad, no voy a decir con alevosía" lo cual ha provocado una pitada que tanto Pastor como su cámara Pablo han podido escuchar sin problema, a pesar de encontrarse a metros de la zona y el ruido provocado por el barullo y los cohetes. Aún así, "hemos escuchado la pitada en cuanto se ha puesto delante del balcón", subraya la periodista.

"Todas las autoridades", incluido Mazón, han entrado por la puerta trasera del Ayuntamiento en una zona acordonada por seguridad. Acceso por el que también saldrán y en el que permanece Pastor para encontrarse, de nuevo, con el todavía president de la Generalitat. "Le vamos a esperar, porque (...) no solo la gente en general, las víctimas en particular, quieren saber por qué todavía no ha contado lo que hizo aquella tarde", además de que "no ha llamado todavía" a esas personas afectadas.