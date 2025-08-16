Hacer deporte en verano es posible: estos son algunos consejos para no poner en riesgo nuestra salud ante las altas temperaturas

¿Qué están diciendo? Según los expertos, es compatible hacer ejercicio con estas altísimas temperaturas, pero siempre que lo hagamos con precaución, mucha hidratación y adaptando nuestras rutinas.

El calor no nos da una tregua, y hacer deporte se convierte en una tarea complicada. Ante esta situación, cada uno con sus trucos, pero lo imprescindible es evitar salir a las horas centrales del día, ya que, tal y como advierte la doctora Ana Martínez, "aumenta la deshidratación y altera el sistema termorregulador", lo que puede provocar "mareos y calambres".

De esta forma, lo recomendable es entrenar antes de las 10:00 horas o después de las 19:00, además de "beber agua antes, durante y después del ejercicio; llevar ropa ligera y con colores claros y protegerse del sol con gorra y protección solar", según indica el entrenador Sergio Mateo.

Además, las altas temperaturas no solo nos afectan a nivel físico, sino que también lo hacen a nivel mental. En este sentido, el psicólogo deportivo Óscar Lorenzo advierte de que "al hacer deporte con temperaturas extremas, se llega antes a una estrés psicológico, disminuye la motivación y llegamos antes a niveles de irritabilidad".

Para combatirlo, los expertos recomiendan la natación o los deportes de raqueta, que "te obligan a tomar decisiones rápidas y favorecen el control de la atención y la concentración", indica Óscar Lorenzo.

Adaptar las rutinas, realizar entrenamientos en espacios naturales y con una intensidad más suave que durante el resto del año son otros de los consejos, ya que, tal y como explica el entrenador Sergio Mateo, "tu cuerpo necesita descanso, al igual que tu mente". "Con 20 o 30 minutos tres veces por semana es suficiente. No hay que entrenar más de una hora", añade Mateo.

Lo más importante en verano es escuchar a tu cuerpo y tomar precauciones para no poner en riesgo nuestra salud.