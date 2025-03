"No han muerto, les han asesinado": las familiares de los fallecidos por la DANA claman contra los políticos que llegan "227 víctimas tarde"

Familias de las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, se han unido a SOS Desaparecidos para pedir responsabilidades judiciales de las personas físicas que por cargo pudieron tener alguna responsabilidad y que no ejercieron durante aquella trágica jornada. Y es que para ellos sus familiares "no han muerto, les han asesinado", según reza en las camisetas que llevaban junto a las caras de sus seres queridos durante la presentación del informe pericial, en el que sostienen que los errores de las autoridades son homicidios imprudentes.

Dolores Ruiz, Rosa Álvarez o Encarna Martínez son algunas de las afectadas por la DANA que se han unido a esta causa. La primera perdió a su marido y a sus dos hijos, lo cual asegura le ha supuesto "un infierno": "Dígame usted, qué padre, como ve que su hijo se va y no puede hacer nada", lamenta. En ese sentido, sostiene que "lo único" que podría darle "un poco de paz sería la justicia y que paguen los que no han hecho bien su trabajo".

Incluso, descarta que sea "el Gobierno central" el responsable de la nefasta gestión desarrollada esa tarde, sino que "es el gobierno de la Comunitat Valenciana". En referencia directa al todavía president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, Dolores critica que "ese señor ese día estaba desaparecido del mapa y no sabía las muertes que tenía en su comunidad". Y es que todavía es una incógnita lo qué hizo aquella tarde el barón 'popular' mientras centenares de valencianos estaban con el agua al cuello.

En definitiva, Dolores no quiere que "esto se olvide" porque no solo le "han arrebatado la vida" a sus hijos y marido, sino que también la suya: "Esto lo llevo yo dentro de mi alma". A pesar de admitir sentirse "abrumada" por la cobertura mediática del asunto, Dolores sigue luchando por ellos que dice "han tenido una muerte muy horrorosa", ha zanjado en Al Rojo Vivo.

"Los políticos llegan 227 víctimas tarde"

Encarna Martínez es una afectada directa del temporal que durante la presentación del informe pericial no ha dudado en dirigirse a Mazón , para recordarle que "no todo vale ni dinero ni escaños": "No debería acabar la legislatura para ganar 75.000 euros", ha remachado Dolores respecto a las últimas informaciones que apuntan a que el 'popular' se aseguraría dos años con ese sueldo público si aguanta como president hasta el 13 de julio. Además, ha criticado que "se pensaba" que las víctimas no iban a "hablar ni luchar".

Mostrando su camiseta-protesta no ha dudado en clamar que "los políticos llegan 227 víctimas tarde". Tal es la indignación entre los afectados que Rosa Álvarez, quien perdió a su padre aquella tarde, ha anunciado una concentración convocada para la tarde de este viernes frente a la puerta de la sede nacional del Partido Popular (PP) de la calle Génova de Madrid.

"Fueron abandonados por las administraciones públicas". Es una de las conclusiones del informe presentado este viernes que ha subrayado el perito judicial encargado del análisis, Chema Gil. Una documentación que asegura "se ha hecho contra la opacidad y la 'omertá'" de las instituciones locales valencianas" en referencia a esos "ayuntamientos que deberían tener un servicio de protección civil profesional técnico". De hecho, sobre estos consistorios insiste en que ninguno estableció "un estado de preemergencia".

Un informe "carente de sesgos políticos"

Gil, sin embargo, también ha criticado a la Generalirat valenciana de Carlos Mazón, es decir, la administración regional, respecto a la que subraya "la jueza de Catarroja es clara": "Ha protagonizado un desastre y tanta desidia que muchas de esas muertes se podían haber evitado". En esa línea, explica que "a partir de las 8:00 existían motivos más importantes y suficientes para lanzar la alerta que se envió [pasadas] las 20:00". Una alerta cuyo texto "es un chiste malo": "¿No saben redactar un mensaje en condiciones?", se ha preguntado.

El perito también ha hablado del president valenciano del que recuerda ha dicho "que no es miembro del CECOPI", aunque "la ley de 2010 se modificó en una ley ómnibus" en la que se "obliga al president a asumir la gestión de los recursos". En definitiva, "tenía la obligación legal de estar allí", al contrario de lo que ha defendido el 'popular'. "Cómo nos engañan a los que no entendemos", ha lamentado Dolores.

El perito también ha desmentido a Mazón sobre aquel "apagón informativo" del que ha acusado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambas dependientes del Gobierno central. En ese sentido, Juan Manuel Medina del equipo jurídico de SOS Desaparecidos no ha dudado en insistir "en que la máxima responsabilidad, al menos en las primeras 48 horas, es del president de la Generalitat".

Un dirigente regional cuya testifical en la causa abierta en los juzgados de Catarroja fue rechazada, pero que "ahora que hay más datos" quizás "se pueda realizar", ha explicado Medina. Si bien no confirman su personación en la causa, sí aclaran que al ver "la evolución de la jueza" se han percatado que "va en la misma línea" que ellos, así que: "Si el argumentario es el mismo que el nuestro nos personaremos el lunes", ha asegurado. Eso sí, destacando que su acción judicial "está carente de sesgos políticos".