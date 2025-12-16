Ahora

Crisis en el Gobierno

El ala socialista del Gobierno muestra su malestar por lo que llaman una "deslealtad" de Sumar

El contexto Se calientan en las filas socialistas y algunos ministros del PSOE muestran en privado su malestar con las críticas de Sumar, que ha exigido una remodelación "de arriba a abajo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cero preocupación de cara a la galería pero, de puertas para adentro, el sentimiento con respecto a Sumar es mucho peor, porque en la parte socialista del Gobierno hay mucho enfado con los de Yolanda Díaz, según han comunicado fuentes del Gobierno a laSexta.

Se calientan en las filas socialistas y algunos ministros del PSOE muestran en privado su malestar con las críticas de Sumar, que ha exigido una remodelación "de arriba a abajo".

"Consideramos que el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios", recalcan los socios de Gobierno de Sánchez.

Desde el PSOE acusan a su socio de Gobierno de "deslealtad" y dicen que Sumar está "en caída libre", entre otras cosas, porque en los últimos años no se han currado los distintos territorios.

Y dicen también que lo que plantean es, en muchas ocasiones, "absolutamente inasumible" y que además disparan contra algunos ministerios, como el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio amigo.

Por todo esto, aseguran esas fuentes del Gobierno, es por lo que Pedro Sánchez no les va a compensar con una reestructuración como la que pide Yolanda Díaz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"