El ala socialista del Gobierno muestra su malestar por lo que llaman una "deslealtad" de Sumar

El contexto Se calientan en las filas socialistas y algunos ministros del PSOE muestran en privado su malestar con las críticas de Sumar, que ha exigido una remodelación "de arriba a abajo".

Dentro del Gobierno, el malestar con Sumar es creciente, especialmente entre los socialistas, quienes critican las demandas de Yolanda Díaz de una remodelación completa. Algunos ministros del PSOE expresan en privado su descontento con las críticas de Sumar, que consideran desleales. Acusan a Sumar de estar "en caída libre" por no trabajar adecuadamente en los territorios y describen sus propuestas como "inaceptables", apuntando también a ataques a ministerios aliados, como el de Vivienda. Debido a estas tensiones, Pedro Sánchez no planea realizar la reestructuración solicitada por Díaz, según informan fuentes del Gobierno a laSexta.

Cero preocupación de cara a la galería pero, de puertas para adentro, el sentimiento con respecto a Sumar es mucho peor, porque en la parte socialista del Gobierno hay mucho enfado con los de Yolanda Díaz, según han comunicado fuentes del Gobierno a laSexta.

Se calientan en las filas socialistas y algunos ministros del PSOE muestran en privado su malestar con las críticas de Sumar, que ha exigido una remodelación "de arriba a abajo".

"Consideramos que el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad para rendir cuentas con la claridad y la contundencia necesarias ante los casos de corrupción y ante la falta de respuestas firmes frente a situaciones de acoso sexual y laboral que afectan al PSOE. Esta situación no puede abordarse desde la inacción ni desde la continuidad sin cambios", recalcan los socios de Gobierno de Sánchez.

Desde el PSOE acusan a su socio de Gobierno de "deslealtad" y dicen que Sumar está "en caída libre", entre otras cosas, porque en los últimos años no se han currado los distintos territorios.

Y dicen también que lo que plantean es, en muchas ocasiones, "absolutamente inasumible" y que además disparan contra algunos ministerios, como el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio amigo.

Por todo esto, aseguran esas fuentes del Gobierno, es por lo que Pedro Sánchez no les va a compensar con una reestructuración como la que pide Yolanda Díaz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.