¿Instrucciones por mensaje?: los senadores sospechan que Santos Cerdán recibía directrices de su abogado durante su comparecencia en el Senado

Durante la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', se observó que tenía abierta una versión de WhatsApp en su ordenador. Varios senadores creen que su abogado le indicaba las respuestas a través de esta aplicación. Cerdán, investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se acogió a su derecho a no declarar, afirmando que las acusaciones son falsas y denunciando una "persecución propia de la Inquisición". Esta es la segunda vez que comparece ante dicha comisión.

No ha pasado desapercibido un detalle más de la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán tenía abierto en su ordenador una aplicación de mensajería: una versión WhatsApp para su ordenador. Varios senadores que han estado en la sala creen que su abogado le ha estado diciendo todo el rato lo que tenía que contestar por esa vía.

Este detalle se ha visto en varios momento de su declaración de este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Cuando algunos senadores preguntaban, Cerdán estaba pendiente de la pantalla de su ordenador y después respondía. Gracias a los planos desde atrás que ha facilitado la señal del Senado, se ha podido ver que, efectivamente, tenía abierto en su ordenador WhatsApp web.

De esta forma, mientras su abogado, Jacobo Teijelo, estaba sentado al fondo de la sala, le habría chivado lo que tendría que decir, y no decir. Además, ha habido un par de momentos en los que se ha acercado en persona para darle un papel y para hablar con él. Puede que ahí le estuviera recordando el guion que debía seguir.

Durante su primera intervención, el ex secretario de Organización del PSOE se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de su defensa en lo referido a la causa en la que se le investiga por parte del Tribunal Supremo, asegurando que se ha construido un relato que "es falso", y es que niega ser dueño de Servinabar. De esta forma, denuncia "una persecución propia de la Inquisición".

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se ha sometido al interrogatorio de los senadores.

Se trata de la segunda ocasión en la que Santos Cerdán acude a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', ya que fue interrogado por este foro hace unos meses cuando estaba al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

