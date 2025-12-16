Sánchez, contra todos: hace oídos sordos a los ruegos de sus socios y pone la vista "más allá" de 2027

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno intenta alejar los fantasmas de un adelanto electoral mientras todos sus socios ponen en duda la viabilidad de la legislatura. Para Sánchez, su proyecto político "trasciende el 2027".

Pedro Sánchez no planea finalizar su Gobierno en los próximos años y apunta a una nueva reelección que lo lleve hasta 2031. A pesar de la crisis actual, marcada por casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que afectan a su Ejecutivo, Sánchez muestra optimismo. Durante la copa de Navidad en Moncloa, expresó su deseo de culminar la década y destacó la eficacia de su Gobierno. Reconoció el "dolor" y "decepción" por las informaciones recientes, admitiendo haber actuado "tarde". Sánchez descarta cambios profundos en su Gobierno, aunque planea ajustes por el calendario electoral. Además, se reunirá con socios como ERC y PNV para abordar los desafíos actuales.

Pedro Sánchez no piensa poner fin a su Gobierno ni en 2026, ni en 2027, ni en 2028. El plan del presidente del Gobierno va más allá de esta legislatura y pone la vista en una nueva reelección para acabar en la próxima década, en un 2031 que no puede quedar más lejos en el escenario actual que vive la política española. El optimismo de Sánchez choca con la crisis que vive su Ejecutivo, inmerso en un torrente de informaciones sobre corrupción y denuncias de acoso sexual que han golpeado a las dos principales líneas de flotación de la era Sánchez: la defensa del feminismo y de la limpieza de las institucionez.

En la copa de Navidad celebrada en el Palacio de la Moncloa este lunes, Sánchez se mostró con "energía" para continuar y dejó una premisa clara: "Quiero culminar esta década". "Estoy en un gran momento de forma", llegó a confesar Sánchez, que defiende que su Gobierno ha mostrado una eficacia, dice, a prueba de bombas frente a los problemas.

Sánchez, que bromea con la aparición de las canas en su pelo, habla sobre esa "madurez" que le permite, según esgrime, "ver las cosas con perspectiva", admitiendo sentir "dolor" y "decepción" con las informaciones que están apareciendo que afectan a la formación socialista y a personas que han sido de su máxima confianza, como pueden ser José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Sobre los casos de acoso sexual, Sánchez avisa que puede cometer un error, "pero no dos".

Sánchez insiste en agotar la legislatura e intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso: “No aceptamos lecciones de la derecha”

Para el líder del Ejecutivo, "solo" se le puede reprochar que ha actuado "tarde" en estos casos, algo que admite y habla de un "momento difícil" para su Gobierno, algo que relaciona con las palabras de Sumar, que le pide acometer una reforma profunda en su Gobierno. Sánchez descarta este escenario y pide poner la vista en la segunda mitad de la legislatura, hablando de cambios puntuales por el calendario electoral en las comunidades autónomas. Uno de esos cambios será el que tenga que llevar a cabo por la marcha de Pilar Alegría, anunciando que su sustituta será "una mujer", sin entrar en más detalles.

Sánchez hablará con los socios del Gobierno

Conocedor del momento que atraviesa España y el mundo con la irrupción de fuerzas políticas de ultraderecha y poniendo de ejemplo a Chile, Sánchez ve a España como un "contrapunto de políticas progresistas", algo que ve como una "responsabilidad" para seguir adelante.

Estas palabras de Sánchez llegan en un momento en el que todos sus socios han puesto en duda la respuesta del Gobierno a estos escándalos. El presidente del Gobierno ya ha avanzado que se reunirá con el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de Navidad en el Palacio de la Moncloa, aclarando también que mantiene una relación fluida con el PNV. Quienes más en duda han puesto sus socios directos de la coalición, Sumar, que ven la legislatura yéndose "al barranco".

"Hablaré con los grupos, no tengo problemas", comentó Sánchez. Son las disposiciones y planteamientos de un presidente del Gobierno en su momento más complicado desde que está en Moncloa y que espera volver de las vacaciones de Navidad con un panorama algo más afable al que deja antes de tomarse las uvas.

