Taylor Swift reparte entre 85.000 y 400.000 euros de agradecimiento a los trabajadores del exitoso 'The Eras Tour'

¿Por qué es importante? La gira internacional ha generado casi 200 millones de dólares y la artista ha querido agradecer el trabajo de todos aquellos que han contribuido.

El año 2025 ha sido monumental para Taylor Swift, destacando por su gira internacional 'The Eras Tour', que ha recaudado casi 200 millones de euros. Swift ha compartido este éxito con su equipo, desde técnicos hasta bailarines, otorgándoles generosos bonos. En un emotivo vídeo, se ve a Swift agradeciendo a un trabajador y entregándole un sobre con más de 400.000 euros. La gira ha generado más de 1.767 millones de euros, y Swift ha recompensado también a técnicos, montadores y conductores, quienes recibieron alrededor de 85.000 euros cada uno. Para Taylor, el éxito se mide en cómo se comparte, destacando su generosidad.

El 2025 ha sido sin duda el año de la cantante Taylor Swift. Con su gira internacional 'The Eras Tour' ha recorrido el mundo y ha generado casi 200 millones de euros, que la intérprete ha querido compartir con todas aquellas personas que han hecho posible este éxito, desde técnicos hasta bailarines.

"El tour ha ido muy bien gracias a nuestro duro trabajo, si tenéis la amabilidad de leer...", se le ha podido escuchar decir a Swift en vídeo en el que ha dado a un trabajador que ha continuado: "Aquí tienes X dólares solo para darte las gracias". Su cara de incredulidad y sus lágrimas de alegría lo decían todo. Ninguno ha revelado la cifra, pero laSexta ha podido confirmar que en cada uno de esos sobres hay más de 400.000 euros.

'The Eras Tour' ha sido una gira histórica que ha ingresado más de 1.767 millones de euros y la cantante ha querido compartir su éxito no solo con coreógrafos y bailarines, sino también con los que rara vez pisan el escenario, como técnicos, montadores e incluso conductores. Cada uno de estos últimos se ha llevado alrededor de 85.000 euros, una cifra que ha cambiado sus vidas para siempre.

Porque para Taylor el éxito no solo se mide en números sino en como se comparten. Y sí, quienes la odian van a seguir haciéndolo, pero pocos son los artistas que logran que su generosidad trascienda tanto como lo hace su obra.

