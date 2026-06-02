Los socios de Gobierno piden explicaciones a Marlaska por la agresión de un agente a una manifestante en Valencia y que aclare si había policías infiltrados

Los detalles El Ministerio del Interior justifica el silencio de Marlaska con que ha estado de viaje, pero avanzan su condena recalcando que "comportamientos así, no se pueden permitir".

El defensor del pueblo ha solicitado información a la Policía tras el empujón de un antidisturbios a una profesora jubilada en una manifestación en Valencia, considerando que se usó fuerza desproporcionada. Se espera que Fernando Grande-Marlaska explique lo ocurrido en el Congreso, como han solicitado sus socios de Gobierno. También han exigido sanciones para el policía involucrado y que el ministro condene los comunicados sindicales que justifican la acción. Compromís, Esquerra y BNG quieren aclaraciones sobre la posible presencia de policías infiltrados en las protestas. Marlaska, que aún no ha condenado públicamente la agresión, ha estado de viaje en Ucrania, pero fuentes de Interior aseguran que responderá y que ya se ha abierto un expediente para investigar el incidente.

El defensor del pueblo ha solicitado información a la Policía por el brutal empujón de un antidisturbios a una profesora jubilada que participaba el domingo en la manifestación por la educación en Valencia al apreciar "que se utilizó la fuerza de manera desproporcionada". La agresión podría obligar a Fernando Grande-Marlaska a dar explicaciones en el Congreso, tal y como han pedido los socios de Gobierno.

También han reclamado una sanción al policía, que el ministro condene los comunicados de los sindicatos justificando la acción y, de paso, que aclare si había policías infiltrados en las protestas. Opinan que el agente cargó violentamente y sin justificación contra la manifestante y que no puede seguir de servicio.

"Exigimos que aparten a un energúmeno que no aprendió en la escuela que no se pega", ha lanzado Alberto Ibáñez, del grupo Sumar. Por su parte, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha afirmado que "no vamos a permitir que este policía vuelva a hacer lo mismo en las calles de Valencia".

Compromís, Esquerra y BNG han pedido explicaciones a Marlaska y que comparezca en el Congreso. "¿Qué le va a pasar a ese policía provocador? ¿Quién ordenó esas cargas policiales y cómo se justifican esas cargas?", ha preguntado Micó.

Quieren que el ministro del Interior, que aún no ha condenado públicamente la agresión, responda a todas sus preguntas y, como ha planteado la portavoz de Compromís, que "aclare si el Estado tiene policías infiltrados en las protestas haciéndose pasar también por maestros".

Gerardo Pisarello, portavoz de Catalunya en Comú, ha reclamado una posición clara y sin titubeos por parte del titular de Interior. "A veces Marlaska es condescendiente con sectores muy reaccionarios dentro de la Policía. Esperemos que éste no sea el caso", ha comentado.

Justifican el silencio de Marlaska

Fuentes de Interior han justificado el silencio del ministro afirmando que ha estado de viaje en Ucrania y han asegurado a laSexta que responderá cuando sea posible. No obstante, han avanzado su condena: comportamientos así, han recalcado, no se pueden permitir. Asimismo, han subrayado que "se ha actuado con celeridad con la apertura de un expediente para investigar lo sucedido".

Los socios también han preguntado por los comunicados de organizaciones policiales justificando la agresión, ya que no entienden ese respaldo sindical cuando las manifestaciones del profesorado se han desarrollado, han explicado, de forma pacífíca.

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