Bernabé tilda de "inaceptable" el empujón de un policía a una mujer en la manifestación de profesores en Valencia: "Lo vamos a investigar"

Un policía empuja a una manifestante en la concentración de profesores de Valencia

¿Qué ha pasado? En medio de las protestas, y cuando los manifestantes se estaban quitando de la carretera, un agente ha tirado al suelo a una de las personas allí presentes. Está ingresada, desorientada y con puntos en la barbilla.

La Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana ha anunciado una "investigación exhaustiva" tras la difusión de un vídeo en el que un agente de Policía empuja a una manifestante durante una protesta de profesores. El incidente ocurrió cuando los manifestantes intentaron cortar el tráfico en la Avenida Pío 12. Las autoridades han subrayado que el derecho a manifestarse debe ser garantizado por las fuerzas de seguridad. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, calificó el hecho de "inaceptable". La consellera de Educación, María del Carmen Ortí Ferre, condenó la violencia y expresó su disposición a negociar sin imposiciones.

La Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana va a iniciar una "investigación exhaustiva" después de que un agente de Policía empujase a una mujer en la manifestación de profesores. Así se lo han confirmado fuentes a laSexta, después de un vídeo en el que se ve a un agente tirar al suelo a una manifestante.

Un grupo de profesores, concentrados en la Avenida de Campanar frente a la Consellería de Educación, se ha movilizado hacia la Avenida Pío 12 con intención de cortar el tráfico. En ese momento, los agentes han ido a impedirlo y, cuando ya se estaban quitando de la carretera, se ha producido el empujón. La mujer está ingresada, desorientada y con puntos en la barbilla.

Fuentes de Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana a laSexta han recordado que manifestarse "es un derecho constitucional que tiene que ser garantizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Ante las imágenes, que recogen hechos intolerables, se va a iniciar una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades", han esgrimido.

En ese sentido, han calificado de "ejemplar" la coordinación de la Policía con los sindicatos convocantes de las manifestaciones del profesorado valenciano: "Lamentamos que este hecho pueda empañar todo el trabajo realizado y es por ello que se va a investigar".

"La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos", han expresado estas fuentes a laSexta.

Bernabé: "Es inaceptable"

En la misma línea se ha expresado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en redes sociales: "La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades".

"Es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes", ha concluido.

María del Carmen Ortí Ferre, consellera de Educación, ha condenado "todo tipo de violencia": "También contra las personas que estamos en el punto de mira. Queremos retomar las negociaciones".

"Estamos abiertos a negociar, pero sin imposiciones y con interés de llegar a acuerdos", ha expresado.

En cuanto al acuerdo en sí, afirma que está "firmado por dos sindicatos": "No vamos a romperlo de manera unilateral".

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