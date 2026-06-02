Una aspirante al puesto de David Sánchez declara que le dijeron que ya se sabía que "era para el hermano de Pedro Sánchez"

Los detalles Cuando la defensa le ha preguntado "¿por qué no se puso de acuerdo con los otros candidatos para presentar una denuncia?", De Frutos ha respondido: "En primer lugar porque no los conocía, en segundo lugar porque decidí no hacerlo. Tampoco es que me fuese la vida en ello".

En la segunda jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, una aspirante al mismo puesto, Cristina de Frutos, declaró que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso de selección para un cargo en la Diputación de Badajoz. De Frutos afirmó que su entrevista duró apenas 15 minutos sin recibir preguntas, y que días antes fue informada de que el puesto ya estaba destinado al hermano de Sánchez. A pesar de este aviso, se presentó a la entrevista, sintiéndose discriminada por la falta de preguntas del tribunal. Otro testigo, Ángel Seco, desmintió acusaciones de absentismo laboral de David Sánchez, asegurando que había coordinación en su trabajo.

En la segunda jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha declarado este martes una mujer que aspiraba al mismo puesto. Ha dicho que no hubo igualdad de oportunidades, que su entrevista apenas duró 15 minutos y que no le hicieron ninguna pregunta. Además, días antes, el director del Conservatorio de Plasencia le dijo que la plaza ya estaba dada, al hermano de Sánchez.

Cristina de Frutos fue una de las 11 aspirantes al puesto en la Diputación de Badajoz, aunque denuncia que las cartas ya estaban marcadas. "Me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista y me dijo que ya sabía para quien era el puesto de trabajo. Que era para el hermano de Pedro Sánchez", ha declarado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz.

A pesar de ese supuesto chivatazo, ella decidió presentarse a la entrevista y ha reiterado que no fue un proceso justo. "Sentí que no había habido igualdad de oportunidades", ha dicho De Frutos. Se siente agraviada, ha afirmado, porque el tribunal no quiso hacerle preguntas. "Yo expuse mi proyecto, el tribunal me felicitó, pero no me hicieron ninguna pregunta. Lo cual me parece discriminatorio", ha remarcado.

Pero cuando la defensa le ha preguntado "¿por qué no se puso de acuerdo con los otros candidatos para presentar una denuncia o lo que fuera?", De Frutos ha respondido: "En primer lugar porque no los conocía, en segundo lugar porque decidí no hacerlo. Tampoco es que me fuese la vida en ello".

Sin embargo, otro de los testigos ha vuelto a alejar la sombra del posible absentismo laboral de David Sánchez. "¿Su labor era sustituir al señor Sánchez para que el señor Sánchez no trabajara y usted le hiciera el trabajo", han preguntado a Ángel Seco, técnico del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. A lo que él ha contestado que él hacía su "labor de gestión con el porgrama 'Ópera Jóven' como con otros programas de cultura, igual".

Asegurando que sí estaba implicado y que "había una coordinación entre el área, el servicio y David". Aunque ha negado, como dijo el propio hermano de Sánchez, que se reunieran a diario.

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