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Muere el consejero andaluz de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años

¿Por qué es importante? Se incorporó al gobierno de la Junta de Andalucía en 2022 y desempeñó su responsabilidad hasta el final de la presente legislatura hace pocas semanas.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una foto de archivo.El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una foto de archivo.Junta de Andalucía

El consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones y exrector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes tras permanecer varios días en estado crítico al padecer cáncer, según han confirmado a EFE fuentes universitarias.

José Carlos Gómez Villamandos fue catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y fue elegido rector de esta institución en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022. Además, en 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y también era diplomado en Alta Dirección de Universidades.

Ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y ha sido coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que era miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal y autor de más de un centenar de artículos.

Gómez Villamandos también fue académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental. En 2022se incorporó al Gobierno de la Junta de Andalucía como consejero de Universidad, Investigación e Innovación, responsabilidad que desempeñó hasta el final de la presente legislatura hace pocas semana.

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