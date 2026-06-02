Los bomberos advierten sobre el peligro de tener arizónicas en jardines en caso de incendio: "Son como antorchas"

¿Por qué es importante? La arizónica es barata, crecer rápido y se adapta a todos los terrenos, pero lo que mucha gente no sabe es que también es muy inflamable. Los bomberos recomiendan sustituirla por otra especie.

En la madrugada del martes, los Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocaron un incendio en Boadilla del Monte, originado en la arizónica de una vivienda. Este tipo de árbol, utilizado comúnmente para vallados, es altamente inflamable y actúa "como antorchas" en un incendio, debido a su contenido de resina y aceites. Rafa Reyes, oficial del área de prevención de Bomberos, destaca que las arizónicas propagan el fuego rápidamente. Se recomienda sustituirlas por especies menos inflamables como hiedra, madreselva, jazmín o parras para reducir riesgos. laSexta te ofrece toda la actualidad y el mejor contenido.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que sofocar en la madrugada de este martes un incendio originado en la arizónica de una vivienda de la localidad de Boadilla del Monte, que amenazaba con extenderse a otras parcelas.

En cuestión de minutos, todo el perímetro de la parcela ardió por completo. El motivo de esto es el tipo de árbol elegido para el vallado: la arizónica. Los bomberos advierten que son el combustible perfecto y actúan "como antorchas" en un incendio.

Cuando empieza a arder genera grandes llamas y mucho calor. La arizónica es barata, crecer rápido y se adapta a todos los terrenos, pero lo que mucha gente no sabe es que también es muy inflamable.

"En cuanto separas un poco las ramas ves el interior lleno de ramas y hojas que tienen resina y aceites que son muy inflamables", explica Rafa Reyes, oficial del área de prevención de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Todo esto hace que se propague muy rápido a todo lo que tiene cerca. El peligro es menor si en lugar de arizónicas tenemos otra especie, como hiedra, rodeando la vivienda.

La hiedra es el cerramiento vegetal idóneo, crece rápido, es muy tupida, necesita poca agua y, sobre todo, no es tan inflamable como las arizónicas. Por eso, cerramientos que combinan brezo con arizónicas sin mantenimiento, son un peligro.

Así que lo mejor es eliminarlas para evitar sustos y cambiarlas por hiedra, madreselva, jazmín o parras, mucho menos inflamables.

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