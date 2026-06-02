Pradales aleja que el PNV vote con la ultraderecha una posible moción de censura: "Si uno atiende a lo que dice Vox, solo podemos tener las alarmas encendidas"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, este martes.

¿Qué ha dicho? El lehendakari ha destacado dentro del programa de Vox "aparece acabar con las comunidades autónomas". "La posición de Vox es cuestionar las instituciones, el autogobierno y la propia identidad vasca. Es algo importante a tener en cuenta", ha agregado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alejado este martes que el PNV vote con la ultraderecha una posible moción de censura. "Si uno atiende a lo que dice Vox, solo podemos tener las alarmas encendidas", ha afirmado en El Cercle de Economía en Cataluña en una mesa con el presidente catalán, Salvador Illa, y su homólogo gallego, Alfonso Rueda, en un debate sobre la financiación autonómica.

Pradales ha afirmado que "las encuestas son la foto de un momento" y que "tenemos un Gobierno del señor Sánchez cuando las encuestas decían lo contrario. ¿Un cambio de color político cómo afectaría al autogobierno vasco?, depende de cómo se conforme esa ecuación", ha apuntado.

Ha sido en ese momento cuando ha remarcado que "si uno atiende a lo que dice Vox, solo podemos tener las alarmas encendidas", y ha destacado que "dentro de su programa aparece acabar con las comunidades autónomas". "La posición de Vox es cuestionar las instituciones, el autogobierno y la propia identidad vasca. Es algo importante a tener en cuenta", ha agregado.

El lehendakari ha afirmado que "estamos en un momento complicado de la legislatura española, es así, pero hay que mirar más allá del hoy". "A mi me interesan otras cuestiones que me parecen muy relevantes. Antes de llegar a ese potencial escenario (elecciones), ¿podemos seguir en el momento de crispación y polarización? ¿Dónde nos lleva a la democracia y política española? ¿Y a la desafección? Podemos llegar en este clima de polarización extrema que todo apunta que puede llegar a más", ha expresado.

Tras esto, ha dicho que "estamos en un momento muy delicado en las siguientes elecciones, y nos obsesionarnos en si hay un cambio de Gobierno y de presidente del Gobierno. Nos perdemos en los debates que vemos permanentemente", ha apuntado.

Antes que él se ha pronunciado también sobre la situación del Gobierno Rueda, aunque con una discurso muy distintos. "Por el bien de Galicia y de España espero que Feijóo sea presidente". Y ha manifestado que "esta situación debe terminar lo antes posible, un cambio de Gobierno abriría otra etapa y podría solucionar mucho los problemas".

Por su parte, Illa ha dicho que no ha pensando en unas elecciones generales, "más bien" en cómo evitarlas. Tras esto, ha asegurado que considera a Sánchez "el mejor primer ministro de Europa". "No solo lo digo yo, lo dicen muchos opinadores europeos porque se ha mantenido en una opción de dignidad", ha destacado.

"Claro que analizamos las encuestas, vimos en 2023 cómo los pronósticos no fueron refrendados por las urnas. Lo que veo no me gusta nada. No veo una alternativa conservadora, la veo involucionista por la influencia de Vox. Aquí me dicen que quieren desmontar todo, centralizar todo. Quien juegue con esto en Cataluña no se lo perdonarán", ha afirmado el presidente catalán.

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