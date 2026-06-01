El enfado de una profesora tras la agresión de un policía a una compañera en Valencia: "Se está planteando denunciar, no se puede abusar del poder"

Durante la manifestación de profesores en Valencia de este domingo, un agente de la Policía Nacional tiró al suelo a una de las personas que participaba. La mujer afectada tiene el tabique nasal roto.

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó este domingo a una mujer en la manifestación de profesores después de que la mujer afectada haya presentado una denuncia por los hechos.

Este lunes, los profesores, que siguen manifestándose un día más, ya que las negociaciones con la Generalitat de Pérez Llorca siguen paradas, están completamente estupefactos por lo ocurrido."Somos docentes, no delincuentes" es uno de los lemas que más repiten en la protesta de hoy.

Paloma, profesora de Educación Especial, nos cuenta ante los micrófonos de Al Rojo Vivo la indignación y el sentir que tienen los profesores ante esta fatal agresión: "Sabemos que es una maestra jubilada que le dieron por detrás, que tiene una contusión en el tabique nasal y en la barbilla y que está planteándose denunciar, porque no se puede consentir que abusen del poder cuando es una manifestación pacífica por la escuela pública, que es un derecho de todos y para todos".

Las negociaciones, confirma Paloma, "están totalmente estancadas": "Los sindicatos están esperando con la consellera, tal y como se comprometió anoche, a que les envíase el nuevo documento con las rectificaciones que solicitaron. Pero a esta hora todavía no les ha llegado el documento. Por lo tanto, no hay mesa de negociación", concluye Paloma.

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