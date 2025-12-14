La semana más difícil para Sánchez: la trama Leire Díez pone en jaque a un PSOE acorralado por la corrupción

¿Qué está pasando? El Ejecutivo vive sus horas más bajas después de los escándalos que afectan a los socialistas. "Es insoportable", ha afirmado Yolanda Díaz, líder de Sumar.

El PSOE enfrenta una creciente crisis interna debido a denuncias de acoso sexual y escándalos de corrupción. Estos incluyen la trama de mascarillas, hidrocarburos y el caso Koldo, además de la reciente detención de Leire Díez. Según la investigación, Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández habrían participado en la adjudicación amañada de contratos por 132 millones de euros, repartiendo presuntamente comisiones ilegales. Los tres están en libertad con medidas cautelares. La situación ha generado críticas de socios de Gobierno como Sumar y el PNV, que exigen cambios radicales y acciones concretas para detener la corrupción.

El PSOE siente cada vez más cerca la espada de Damocles. Siente cada vez más la cuerda que aprieta a la formación. Así es por las denuncias de acoso sexual que hay contra miembros de su partido. Así es también por los escándalos de corrupción. Por los casos que se acumulan en torno a la organización. Por la trama mascarillas. Por la de los hidrocarburos. Por el caso Koldo. Por la detención y puesta y libertad de Leire Díez.

Por una trama que ha sido y es una más para el PSOE. Una en la que, según fuentes de la investigación a laSexta, hay cinco contratos investigados por posibles adjudicaciones amañadas en los que tanto ella como Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, se habrían repartido, presuntamente, comisiones ilegales.

Los contratos tendrían un valor de 132 millones de euros y se habrían dado en el periodo 2021-2023. Se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.

Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'nosotros tres' . En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre estas actividades ilegales.

Y los tres están en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración ante la Audiencia Nacional. Para ellos, la Fiscalía ha pedido la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Solo Fernández testificó, pues tanto Díez como Alonso se acogieron a su derecho a no declarar.

La crisis en el PSOE, cada vez mayor. Los socialistas, ya bajo la lupa tanto de Sumar, partido en la coalición de Gobierno, como de otros socios que votaron 'sí' en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.

Porque para Yolanda Díaz, "la corrupción es insoportable". La líder de la formación rosada, que ha endurecido su discurso, ha pedido "un cambio" en el Gobierno: "Tiene que ser reformulado de manera radical".

Y en el PNV, Aitor Esteban, su presidente, se lo ha dejado claro a Sánchez: "O detienen esta hemorragia de noticias diarias o tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar elecciones".

ERC, lo mismo, como lo ha expresado Oriol Junqueras: "Se necesitan hechos y compromisos firmes para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.