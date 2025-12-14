Escuela de Familias 360: el proyecto de Cinfa y de la fundación San Juan de Dios para cuidar a los que cuidan

¿En qué consiste? Un terapeuta ocupacional acude a los domicilios de quien lo necesite para ayudar con las dificultades que se puedan tener y para "prestar cuidados de calidad", cuenta la responsable del área sociosanitaria del Hospital San Juan de Dios.

La fundación San Juan de Dios de Navarra, con el apoyo de Cinfa, ha lanzado la Escuela de Familias 360 para apoyar a cuidadores como Silvia, quien atiende a su marido Ramón tras un grave accidente. Silvia, que previamente cuidó de sus padres, enfrenta el reto de proporcionar atención continua a su esposo, quien sufrió múltiples fracturas. La Escuela de Familias 360 busca ofrecer cuidados de calidad y sostenibles para los cuidadores, como explica Susana Martínez, responsable del área sociosanitaria del Hospital San Juan de Dios. Una terapeuta ocupacional visita los hogares para identificar y atender las necesidades específicas de cada familia, asegurando que los cuidadores se sientan acompañados y apoyados en su labor.

Para ayudar a los que ayudan. Para cuidar a los que cuidan. Para eso, la fundación San Juan de Dios de Navarra, con la ayuda de Cinfa, ha puesto en marcha la llamada Escuela de Familias 360, para acompañar a personas como Silvia. Para acompañar a una mujer que sabe muy bien lo que es ser cuidadora.

Porque lo fue de sus padres. Porque ahora lo es también de su marido, Ramón, debido a un accidente por el que tuvo que ser hospitalizado.

"Once vértebras rotas, 11 costillas, la clavícula, la escápula...", ha contado ella sobre el estado de salud de su esposo.

En el hospital, cuenta, les están llevando en brazos. Sin embargo, la cosa cambia con el alta hospitalaria. "Yo no hago planes. Me dice, tú me ayudas que son poquitas veces al día, que son pocas horas. Que me ayudas a ducharme... pero y el resto qué".

Y para eso está la Escuela de Familias 360, que busca "prestar cuidados con calidad y con garantía de autocuidado, y que sea sostenible para el cuidador", ha expuesto Susana Martínez, responsable del área sociosanitaria del Hospital San Juan de Dios.

Todo, en el domicilio. Una terapeuta ocupacional acude para ayudar con las dificultades que puedan tener: "Si se requiere algún tipo de apoyo podrá ver in situ cuáles son las necesidades".

Todo, para que personas como Silvia se sientan también apoyadas y acompañadas.

