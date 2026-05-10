García evita entrar en más polémica con Clavijo tras el fondeo del Hondius en Tenerife: "Demandamos que nos dejaran trabajar"

¿Qué ha dicho? La ministra ha querido dejar a un lado "el ruido" para destacar, en su lugar, "el operativo sin precedentes con 23 países" en el que se han enfrentado a "dificultades por parte del presidente canario".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado entrar en polémicas con el presidente canario, Clavijo, tras su negativa al fondeo del Hondius en Tenerife. García ha destacado el éxito del operativo realizado con 23 países, a pesar de las dificultades presentadas por Clavijo, y ha subrayado que todo está funcionando según lo planeado, garantizando la seguridad de las personas sin contacto con la población local. Ha enfatizado la colaboración estrecha con el Gobierno canario y la confianza de la OMS en España para liderar este complejo operativo. Además, ha resaltado que los protocolos no son improvisados, recordando un simulacro previo en Las Palmas. García ha defendido que las polémicas son contrarias a la salud pública y ha asegurado que los procedimientos se están siguiendo como acordado con el Gobierno canario.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado este domingo entrar en más polémica con Clavijo, después de que el presidente canario se negase al fondeo del Hondius en Tenerife y le mandase a la ministra una captura de pantalla de una IA para defender que las ratas nadan.

"Me gustaría dejar aparte el ruido, porque hoy ha habido aquí un operativo sin precedentes con 23 países en el que hemos tenido muchas dificultades, en este caso por parte del presidente canario para realizarlo", ha expresado García, tras lo que ha señalado que "más allá de las dificultades" que les hayan podido poner, hay que destacar "el éxito del operativo".

Así, la portavoz del Ministerio de Sanidad ha subrayado que todo "está funcionando bien", tal y como lo habían planeado, y que las personas están "saliendo con absoluta seguridad" y "sin ningún contacto con la población local". "Más allá de eso, ya tendremos tiempo para hacer las evaluaciones políticas pertinentes pero hoy, como ya hice ayer al señor Clavijo, demandamos que nos dejaran trabajar", ha manifestado.

En este sentido, García ha asegurado que desde el Ministerio han trabajado "de manera muy estrecha y leal con la parte técnica del Gobierno canario". "Y el Gobierno de España siempre ha dicho que este operativo era muy importante no solamente para nuestro país, sino también para las autoridades sanitarias internacionales. Es la Organización Mundial de la Salud la que ha confiado en España para que pudiéramos llevar este operativo, que, como han podido ver, es de enorme complejidad y es un operativo sin precedentes y creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede hacer cargo", ha aseverado.

En este punto, la política ha querido incidir en que "estos protocolos y estos operativos no han sido improvisados", sino que el pasado 14 de abril ya hicieron "un simulacro en Las Palmas". "Quiero decir que no solo estamos preparados, sino que la Organización Mundial de la Salud nos pone como ejemplo y nos pone como formadores de otros países. Por eso, creo que hoy es el día de hablar de orgullo de país, del orgullo también de la población canaria, que es una población que es solidaria y que está comprometida con la salud global y que vamos a seguir trabajando hasta que termine todo el operativo y hasta que pongamos a todo el mundo a salvo", ha defendido.

Para García, "las polémicas están alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública" y "cualquier desinformación, polémica y alarmismo es contrario a las medidas básicas de salud pública". "Dicho esto, se están llevando a cabo todos los procedimientos tal y como los hemos ido debatiendo y tal y como los hemos ido decidiendo también con el Gobierno canario desde el minuto uno, desde el martes pasado", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.