Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Sánchez defiende el decreto de medidas para frenar la crisis de la guerra en Irán

Cara a cara Sánchez-Feijóo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un duelo parlamentario que se produce la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo. Aunque el paquete de medidas incorpora algunas de las propuestas del PP, como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, desde Génova dejan en el aire que vayan a votar a favor de la convalidación del real decreto ley y recomiendan al Gobierno que amarre los apoyos de sus socios parlamentarios. Europa Press Compartir en X

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Pedro Sánchez: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo" Casi un mes después de que Estados Unidos e Israel atacaran de manera conjunta a Irán, provocando no sólo un conflicto en la región de Oriente Medio sino también una serie de consecuencias económicas en todo el mundo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan de medidas anticrisis enfocado a minimizar los efectos de la guerra en los bolsillos de los españoles. Lo anunció asegurando que estaba "muy enfadado con la situación que vive el mundo", denunciando lo que considera una guerra "ilegal" que va a costarnos unos 5.000 millones de euros. Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas y 5.000 millones: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo" María del Mar González Compartir en X

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