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Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Sánchez defiende el decreto de medidas para frenar la crisis de la guerra en Irán
Con la tranquilidad de haberse asegurado el 'sí' de Junts, el presidente del Gobierno defiende este miércoles ante el Congreso las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.
Cara a cara Sánchez-Feijóo
Estas son las medidas del plan anticrisis de Sánchez para frenar los efectos de la guerra en Irán
Sánchez pedirá responsabilidad a los grupos políticos para convalidad el RDL de medidas anticrisis
Pedro Sánchez: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo"
Pedro Sánchez defiende las medidas anticrisis con la tranquilidad de tener el 'sí' de Junts
Cara a cara Sánchez-Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un duelo parlamentario que se produce la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo. Aunque el paquete de medidas incorpora algunas de las propuestas del PP, como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, desde Génova dejan en el aire que vayan a votar a favor de la convalidación del real decreto ley y recomiendan al Gobierno que amarre los apoyos de sus socios parlamentarios.
Estas son las medidas del plan anticrisis de Sánchez para frenar los efectos de la guerra en Irán
80 medidas que beneficiarán a 20 millones de hogares y tres millones de empresas: así es el plan anticrisis planteado por el Gobierno, no sin dificultades, que este miércoles defiende en el Congreso de los Diputados el propio Sánchez, que se mantiene en su posición de 'No a la guerra'. Las medidas, publicadas en el BOE el pasado sábado, están separadas en dos partes: una, con las 80 medidas principales; y otra, con los límites de vivienda, como la prórroga del alquiler.
Sánchez pedirá responsabilidad a los grupos políticos para convalidad el RDL de medidas anticrisis
Para que todas estas medidas anticrisis puedan contar con el máximo apoyo, el jefe del Ejecutivo pedirá responsabilidad al resto de grupos. Con la incógnita aún de qué hará el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Gobierno que aplazara la votación del decreto para negociar que incluya otras medidas que plantea su partido, el voto de Junts volvía a ser una vez más clave para saber si la iniciativa sería convalidada.
Pero esta duda quedó despejada este martes después de que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, vinculase ese apoyo a que el Ejecutivo respaldara la exigencia de su formación de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Tras las negociaciones para ello, Junts da por hecho ya que el Gobierno acepta esa propuesta y, en consecuencia, el partido de Carles Puigdemont respaldará el decreto; un apoyo que permitirá a Sánchez presionar al PP en su apelación a que no se quede solo junto a Vox rechazando las medidas anticrisis.
Pedro Sánchez: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo"
Casi un mes después de que Estados Unidos e Israel atacaran de manera conjunta a Irán, provocando no sólo un conflicto en la región de Oriente Medio sino también una serie de consecuencias económicas en todo el mundo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan de medidas anticrisis enfocado a minimizar los efectos de la guerra en los bolsillos de los españoles. Lo anunció asegurando que estaba "muy enfadado con la situación que vive el mundo", denunciando lo que considera una guerra "ilegal" que va a costarnos unos 5.000 millones de euros.
Pedro Sánchez defiende las medidas anticrisis con la tranquilidad de tener el 'sí' de Junts
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy ante el pleno del Congreso para defender las medidas del real decreto ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán y que será convalidado este jueves por el pleno de la cámara al haberse asegurado el Ejecutivo el voto favorable de Junts. Sánchez pidió comparecer en el Congreso ante la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, comparecencia que había pedido también el Partido Popular.
Después de que en una reunión extraordinaria el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes el real decreto con el plan anticrisis, sus medidas ya están en vigor desde el pasado domingo pero han de ser convalidadas por el Congreso.