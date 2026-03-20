Las medidas del plan anticrisis del Gobierno: rebajarán al 10% el IVA de los carburantes, la luz y el gas

Los detalles El plan anticrisis del Gobierno se centra en medidas fiscales para paliar los efectos socioeconómicos de la guerra en Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Estas son las claves.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará esta mañana las claves del plan para combatir el impacto socioeconómico de la guerra en Oriente Medio, que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno adelantan a laSexta varias de las medidas avanzadas hasta ahora, como la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes al 10%.

El decreto también incluirá rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Se prohibirán cortes de suministros básicos a los más vulnerables y habrá un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos también a las ayudas al bono social. Además, de Transición Ecológica hay un paquete importante para acelerar la transición energética.

También habrá una rebaja al impuesto especial a los hidrocarburos. En estos momentos, el tipo del impuesto especial de hidrocarburos es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Asimismo, habrá descuento de 20 céntimos en el carburante a transportistas y agricultores, según ha trasladado el Gobierno en la negociación con ERC. Se reforzará el bono social eléctrico y térmico y habrá deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos.

También habrá medidas de impulso a la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

Medidas más comedidas que con la invasión rusa a Ucrania

El plan de medidas anticrisis no serán, no obstante, las mismas que las que se aprobaron tras la invasión de Rusia a Ucrania. Hay dos razones por las que se esperan medidas más comedidas: por un lado, el impacto macroeconómico del conflicto es menor al de entonces, razón por la cual el Gobierno apostará por medidas quirúrgicas. Además, la aritmética parlamentaria del gobierno de coalición no permite ahondar en muchas más medidas si quieren que se valide en el Congreso.

La prórroga de los alquileres no irá dentro del decreto

La prórroga de los alquileres no irá dentro del real decreto-ley de medidas anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes con el fin de paliar los efectos de la crisis de la guerra de Irán, según confirman fuentes de la negociación a laSexta.

A pesar de que las conversaciones entre Sumar, Junts y PSOE han durado hasta "altas horas de la madrugada", finalmente el PSOE no ha querido arriesgarse a incluirlo, al no tener asegurado el voto de Junts si se incluía esta medida.

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