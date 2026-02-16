Rueda se desmarca de Guardiola y afirma que el PP de Galicia tiene "bastantes diferencias con los planteamientos de Vox"

El contexto Guardiola ha afirmado que defiende "el feminismo que defiende Vox" después de haber criticado el "tufo machista" de Abascal.

Las palabras de este lunes de María Guardiola, que ha asegurado que defiende "el feminismo que defiende Vox", han generado mucha polémica, tanto dentro como fuera del Partido Popular. El primero en pronunciarse ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha asegurado que en todo lo relativo al feminismo tiene "bastantes diferencias" con Vox.

"Respecto a todos los temas que tienen que ver con el feminismo, desde luego creo que el Gobierno gallego y el PP de Galicia tenemos bastantes diferencias con los planteamientos de Vox", ha defendido Rueda tras el Consello de la Xunta.

La presidenta en funciones de Extremadura ha hecho este lunes un giro de 180 grados en lo que se refiere a su relación con Vox y se ha deshecho en halagos con la formación de Santiago Abascal, ante el miedo de una repetición electoral.

Guardiola ha asegurado que quiere que Vox sea su socio de gobierno y ha afirmado que es defensora de "un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para el otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución, y ni siquiera mueven un dedo".

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano", ha añadido. Por eso, ha insistido en que "estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación".

Cabe recordar que en 2023 dijo que no gobernaría con Vox porque niega la violencia machista. Finalmente, sí llegó a un acuerdo, que se rompió a finales de 2025 por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos.

En la última campaña electoral, también fue muy dura con ese partido e incluso acusó a Abascal de tener un "tufo machista".

