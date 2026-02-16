Una llamada de Génova a Guardiola: la explicación a los contorsionismos verbales de la 'popular' para contentar a Vox

Entre líneas Génova marca el camino a su baronesa en Extremadura. En las últimas horas María Guardiola ha dado un volantazo en sus declaraciones destacando todo lo que les une, su voluntad de acuerdo y llegando a afirmar que los de Abascal no son extrema derecha.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cambiado su postura hacia Vox tras una llamada de Génova, según ha informado laSexta. Inicialmente, Guardiola ignoraba o combatía a Vox, pero ahora defiende que no los considera extrema derecha. En una entrevista, expresó su disposición a trabajar con Vox y afirmó que comparten más puntos en común de los que los separan, incluso en temas como el feminismo. A pesar de sus críticas previas sobre el "tufo machista" de Vox, ahora aboga por más diálogo y no tiene inconvenientes en pactar con ellos, buscando un acuerdo que beneficie a los ciudadanos.

Los guiños desesperados de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, Maria Guardiola, a Vox tienen una explicación clara. El volantazo de la 'popular' corresponde, según ha podido saber laSexta, a una llamada de Génova este fin de semana.

Así, la 'popular' ha pasado de ignorar o combatir a los de Abascal tras su victoria electoral a llegar ahora a defender sin sonrojarse que ella no considera a Vox como extrema derecha.

La misma que hace unos días aseguraba en redes sociales que había propuesto una abstención del PSOE que le permitiera formar gobierno, asegura hoy en la citada entrevista que su mayor miedo "es el sanchismo".

"Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan (…) Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere", señala Guardiola.

Una entrevista en la que llega a sorprender asegurando que en esos puntos de encuentro con la extrema derecha está el feminismo. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", defiende la baronesa del PP insistiendo en que no sabe "qué impide que firmemos ese acuerdo ya".

Se olvida Guardiola de cuando solo hace unas semanas, en la campaña electoral extremeña hablaba del "tufo machista" de los de Abascal. Ahora sin embargo pide más horas de diálogo. "Nos faltan horas de sentarnos juntos en la mesa, dialogar mucho y poder entendernos por el bien de los ciudadanos", advierte reconociendo que aún no tienen fecha para reunirse.

Pero sí insiste en diferentes momentos de la citada entrevista en que no tiene ningún inconveniente en pactar con Vox. "En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano y que sea un motor que impulse ese cambio que ya se ha iniciado", reivindica.