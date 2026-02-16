Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido

Los detalles La Guardia Civil se está haciendo cargo de la investigación, que se enmarca en un nuevo caso de violencia de género. Los servicios sanitarios asistieron a la víctima, que sufrió heridas graves y finalmente ha muerto.

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim, Castellón. La víctima, que se encuentra gravemente herida, había sido pareja del agresor, lo que enmarca el incidente como un caso de violencia de género. Los servicios médicos están atendiendo a la enfermera mientras que la Guardia Civil investiga el suceso. Las víctimas de violencia machista pueden recurrir al teléfono 016, disponible las 24 horas en 52 idiomas, o a otros servicios de emergencia como el 112 y la aplicación ALERTCOPS.

La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 años que ya ha sido detenido, ha fallecido, según han confirmado a laSexta fuentes de la Guardia Civil.

El hombre habría agredido con un arma blanca a la mujer, enfermera de profesión, en el Centro de Salud de Benicàssim, lugar en el que trabajaba. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer que, herida de gravedad, fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón. Finalmente no ha podido sobrevivir.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que se enmarca en un nuevo caso de violencia de género. Según ha podido saber laSexta, no estaban registrados en el sistema Viogén.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.