Ahora

Investigación abierta

Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido

Los detalles La Guardia Civil se está haciendo cargo de la investigación, que se enmarca en un nuevo caso de violencia de género. Los servicios sanitarios asistieron a la víctima, que sufrió heridas graves y finalmente ha muerto.

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 años que ya ha sido detenido, ha fallecido, según han confirmado a laSexta fuentes de la Guardia Civil.

El hombre habría agredido con un arma blanca a la mujer, enfermera de profesión, en el Centro de Salud de Benicàssim, lugar en el que trabajaba. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer que, herida de gravedad, fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón. Finalmente no ha podido sobrevivir.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que se enmarca en un nuevo caso de violencia de género. Según ha podido saber laSexta, no estaban registrados en el sistema Viogén.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"