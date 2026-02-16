El marcaje de Génova a María Guardiola no gusta a un Juanma Moreno que ya pide autonomía: "Soy muy respetuoso con los demás, igual que me gusta que lo sean conmigo"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía ha comentado que desconoce "qué tipo de negociación se está haciendo", pero que prefiere mantener el "máximo respeto" a sus compañeros de Extremadura y Aragón.

El Partido Popular se prepara para negociar con Vox tras el auge de este partido en las elecciones autonómicas. María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, ha cambiado su postura hacia Vox, a quienes ahora no considera extrema derecha, tras una llamada de Génova. Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, ha señalado que en las negociaciones en Extremadura "sobra ruido y falta trabajo serio". Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha expresado su respeto por las decisiones de sus compañeros, aunque no está convencido del enfoque actual de Génova.

Con dos elecciones autonómicas ya celebradas y dos a la vuelta de la esquina, el Partido Popular está asumiendo que tocará sentarse a negociar con Vox ante el auge de los de Santiago Abascal. Y Génova ha marcado las líneas a María Guardiola, que hasta ahora había sido bastante distante con la ultraderecha, aunque esa estrategia no parece convencer a todos los barones como es el caso del presidente andaluz, Juanma Moreno.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura ha dado un volantazo en su trato con Vox, algo que tiene una explicación clara. Según ha podido saber laSexta, este cambio se debe a una llamada de Génova este fin de semana. Así, la 'popular' ha pasado de ignorar o combatir a los de Abascal tras su victoria electoral a llegar ahora a defender sin sonrojarse que ella no considera a Vox como extrema derecha.

Y es que para Génova, como ha explicado este lunes la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, "sobra ruido y falta trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura, la popular María Guardiola. "Creo que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan, en definitiva, los extremeños de nosotros, del Partido Popular", ha afirmado.

No obstante, parece que a Juanma Morenono le convence este marcaje que podría tener que vivir él en unos meses tras los comicios andaluces. El presidente de la Junta de Andalucía ha comentado que desconoce que desconoce "qué tipo de negociación se está haciendo", pero que guarda el "máximo respeto a las decisiones" que tomen sus compañeros tanto en Extremadura como en Aragón.

"Yo soy muy respetuoso con los demás, igual que me gusta que lo sean conmigo", ha indicado Juanma Moreno, quien ha insistido en que cuando él toma sus decisiones, le gusta que le respeten y, por tanto, respeta "las que toman los demás".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.