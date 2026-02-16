Suspendida la cita de Errejón para la apertura de juicio a espera de que se resuelva el recurso sobre la decisión de Mouliaá de mantenerse como acusación

Los detalles El pasado martes, el juez Adolfo Carretero ya paralizó por "seguridad jurídica" la citación de Errejón para notificarle de forma personal el auto hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar y Podemos.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado suspender la asistencia prevista para mañana de Íñigo Errejón a este órgano judicial para recoger el auto de apertura de juicio oral.

Según confirman fuentes jurídicas a laSexta, Carretero toma esta decisión, tal y como ya hizo hace una semana, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso presentado por la defensa de éste tras mantener Elisa Mouliaála acusación en respuesta al requerimiento de la Audiencia Provincial mediante providencia. El pasado martes, el instructor ya paralizó por "seguridad jurídica" la citación de Errejón para notificarle de forma personal el auto hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar y Podemos.

Unos días antes, Mouliaá había comunicado a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite". Además, explicó que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y, en consecuencia, se sentía "sola sosteniendo todo".

Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público, tal y como expuso el pasado martes 10 de febrero en laSexta, concretamente en Más Vale Tarde.

Un día antes de ese anuncio de la actriz, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.

