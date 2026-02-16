La estrategia de Vox, llevar a Guardiola al precipicio: creen que no saldrían perjudicados en una repetición electoral

¿Por qué es importante? El plan de Vox pasa por dejar correr el tiempo para que la credibilidad de María Guardiola vaya decayendo. La líder del PP extremeño está protagonizando unos giros discursivos que están haciendo las delicias de la formación de extrema derecha.

Se avecinan semanas complicadas para María Guardiola. La candidata del PP en Extremadura y ganadora de las elecciones del pasado 21 de diciembre tiene un panorama cada vez más complejo por culpa de Vox, que tiene como objetivo hacer que la 'popular' se vaya quemando y vaya perdiendo credibilidad hasta llevarla al precipicio, según fuentes de la formación de extrema derecha.

Este lunes hemos podido ver el último giro de Guardiola cuando ha asegurado que ella defiende "el mismo feminismo que Vox", un contorsionismo dialéctico que está haciendo las delicias de la formación liderada por Santiago Abascal. "Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan (…) Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere", ha asegurado Guardiola en una entrevista en 'OkDiario'.

Desde Vox admiten que están pidiendo imposibles a Guardiola para que el acuerdo no fructifique. Es más, la formación ultra cuenta con encuestas internas que apuntan a que no saldrían perjudicados en una hipotética repetición electoral. Se espera que en los próximos días se produzca un nuevo encuentro entre Óscar Fernández (Vox) y Guardiola, el cuarto entre ambos, en mitad de este clima de dar largas a la candidata 'popular'.

Fuentes del entorno de Ignacio Garriga, número dos de Vox a nivel nacional, ven muy factible el escenario de una repetición electoral. Recordemos que Guardiola tiene hasta el 3 de mayo para cerrar un acuerdo de gobierno. El pasado martes 10 de febrero, el titular de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro, propuso a María Guardiola para seguir al frente del Gobierno autonómico, activando el reloj para la conformación de ese gobierno regional.

Límite 3 de mayo

Guardiola deberá conseguir una mayoría absoluta en el pleno del 3 de marzo y, en caso de no obtenerla, la asamblea extremeña celebrará una nueva votación 48 horas después de la primera, donde resultaría elegido quien obtenga la mayoría simple en la segunda votación.

El proceso de investidura podrá repetirse cuantas veces lo considere oportuno el presidente de la Asamblea, pero si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ninguno de los candidatos hubiera sido elegido presidente, la Asamblea quedará disuelta y su Diputación Permanente procederá a convocar nuevas elecciones, desembocando, de nuevo, en ese 3 de mayo.

