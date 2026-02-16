Ahora

Vox juega con el PP

La estrategia de Vox, llevar a Guardiola al precipicio: creen que no saldrían perjudicados en una repetición electoral

¿Por qué es importante? El plan de Vox pasa por dejar correr el tiempo para que la credibilidad de María Guardiola vaya decayendo. La líder del PP extremeño está protagonizando unos giros discursivos que están haciendo las delicias de la formación de extrema derecha.

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (c) durante la Asamblea de Extremadura que celebra su sesión constitutiva
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se avecinan semanas complicadas para María Guardiola. La candidata del PP en Extremadura y ganadora de las elecciones del pasado 21 de diciembre tiene un panorama cada vez más complejo por culpa de Vox, que tiene como objetivo hacer que la 'popular' se vaya quemando y vaya perdiendo credibilidad hasta llevarla al precipicio, según fuentes de la formación de extrema derecha.

Este lunes hemos podido ver el último giro de Guardiola cuando ha asegurado que ella defiende "el mismo feminismo que Vox", un contorsionismo dialéctico que está haciendo las delicias de la formación liderada por Santiago Abascal. "Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan (…) Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere", ha asegurado Guardiola en una entrevista en 'OkDiario'.

Desde Vox admiten que están pidiendo imposibles a Guardiola para que el acuerdo no fructifique. Es más, la formación ultra cuenta con encuestas internas que apuntan a que no saldrían perjudicados en una hipotética repetición electoral. Se espera que en los próximos días se produzca un nuevo encuentro entre Óscar Fernández (Vox) y Guardiola, el cuarto entre ambos, en mitad de este clima de dar largas a la candidata 'popular'.

Maria Guardiola, PP de Extremadura
Guardiola se pliega ante Vox para conseguir su apoyo: "Defendemos el mismo feminismo"

Fuentes del entorno de Ignacio Garriga, número dos de Vox a nivel nacional, ven muy factible el escenario de una repetición electoral. Recordemos que Guardiola tiene hasta el 3 de mayo para cerrar un acuerdo de gobierno. El pasado martes 10 de febrero, el titular de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro, propuso a María Guardiola para seguir al frente del Gobierno autonómico, activando el reloj para la conformación de ese gobierno regional.

Límite 3 de mayo

Guardiola deberá conseguir una mayoría absoluta en el pleno del 3 de marzo y, en caso de no obtenerla, la asamblea extremeña celebrará una nueva votación 48 horas después de la primera, donde resultaría elegido quien obtenga la mayoría simple en la segunda votación.

El proceso de investidura podrá repetirse cuantas veces lo considere oportuno el presidente de la Asamblea, pero si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ninguno de los candidatos hubiera sido elegido presidente, la Asamblea quedará disuelta y su Diputación Permanente procederá a convocar nuevas elecciones, desembocando, de nuevo, en ese 3 de mayo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"