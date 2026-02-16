Ahora

Encarcelado en 2009

La Fiscalía recurre el tercer grado otorgado al exmiembro de ETA Asier Arzalluz Goñi y asegura que no les han notificado la semilibertad de 'Txeroki'

Los detalles La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha explicado que se puede adaptar el segundo grado, pero "su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido" y consideran que en este caso no ha pasado el tiempo suficiente.

Asier Arzalluz Goñi en una imagen de archivoAsier Arzalluz Goñi en una imagen de archivoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del Gobierno vasco de conceder del tercer grado para el exmiembro de ETA Asier Arzalluz Goñi, así como han detallado que aún no les han notificado la concesión de la semilibertad de 'Txeroki'.

Arzalluz ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009 y cumple una condena acumulada de 30 años por su participación en numerosos atentados, como el que acabó con la vida del periodista José Luis López de Lacalle y está previsto que termine de cumplir condena en octubre de 2030.

Han tomado esta decisión "a fin de que por el Juzgado se revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno". Porque señalan, según la nota emitida, que la Administración "valora favorablemente aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA", pero apuntan que para adaptar el segundo grado "se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento".

"La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales. El Tribunal Supremo exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente", añaden.

Por ello, consideran que un periodo "tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves". "De ahí que se haya considerado procedente el recurso contra la resolución", aseveran.

Por otro lado, en la nota la Fiscalía también señala que aún no le han notificado la concesión de la semilibertad al exjefe de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido como 'Txeroki'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"