Guardiola se pliega ante Vox para conseguir su apoyo: "Defendemos el mismo feminismo"

Entre líneas La candidata del PP en Extremadura arranca la semana plegándose a Vox ante el miedo a una repetición electoral. Guardiola se deshace en halagos con los de Abascal, insistiendo en que tienen mucho en común.

El temor a una repetición electoral en Extremadura ha llevado al PP a buscar un acuerdo con Vox. La presidenta en funciones, María Guardiola, ha elogiado a Vox, asegurando que su mayor miedo es el "sanchismo". En una entrevista en Okdiario, Guardiola afirmó que quiere trabajar para lograr el mejor acuerdo posible con Vox, destacando que comparten más puntos comunes de los que los separan. Sorprendentemente, Guardiola señaló que su visión del feminismo coincide con la de Vox. También manifestó que no tiene inconveniente en pactar con ellos, negando que Vox sea un partido de extrema derecha y afirmando que el verdadero extremismo proviene del separatismo catalán.

El miedo a una repetición electoral en Extremadura tras el órdago de Vox ha activado todos los resortes en el PP. Tal es así que la presidenta en funciones extremeña, María Guardiola, se ha deshecho este lunes en elogios a los de Santiago Abascal.

La misma que hace unos días aseguraba en redes sociales que había propuesto una abstención del PSOE que le permitiera formar gobierno, asegura hoy en una entrevista en Okdiario que su mayor miedo "es el sanchismo".

"Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan (…) Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere", señala Guardiola.

Una entrevista en la que llega a sorprender asegurando que en esos puntos de encuentro con la extrema derecha está el feminismo. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", defiende la baronesa del PP insistiendo en que no sabe "qué impide que firmemos ese acuerdo ya". "Nos faltan horas de sentarnos juntos en la mesa, dialogar mucho y poder entendernos por el bien de los ciudadanos", advierte reconociendo que aún no tienen fecha para reunirse.

Pero sí insiste en diferentes momentos de la citada entrevista en que no tiene ningún inconveniente en pactar con Vox. "En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano y que sea un motor que impulse ese cambio que ya se ha iniciado", reivindica.

Y llega incluso a negar que Vox sea una partido de extrema derecha porque, según ella, "el partido de extrema derecha que tenemos en nuestro país es el separatismo catalán que desprecia y odia a los españoles".

