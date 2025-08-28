Rentabilizando la tragedia: mientras PP y PSOE se acusan por la gestión de los incendios, Vox juega su propia partida

Entre líneas Pese a haber estado hace apenas un año en la Junta de Castilla y León, una de las regiones con mayor malestar entre sus bomberos y superficie arrasada por el fuego, critican la falta de prevención.

En medio de la bronca política entre el Partido Popular (PP) y el PSOE por la gestión de los incendios en España, hay quienes pretenden eludir cualquier tipo de responsabilidad y, ya de paso, tratan de sacar algún tipo de rédito político. Sí, se trata de Vox.

Era su secretario general, José María Figaredo, quien subrayaba que "la cuestión de todo esto es que España está ardiendo, que hay varias regiones de España que están ardiendo", siendo "lo peor que ya ardieron el año pasado y el anterior". Entonces, se preguntaba si "no se podía haber sacado un poquito para la prevención de incendios".

En este punto, cabe analizar este fragmento: "Hay varias regiones ardiendo (...) que ya ardieron el año pasado y el anterior". De esta manera, es como Figaredo olvida que hace poco más de un año, su formación gobernaba en una de estas regiones, en concreto, en Castilla y León.

La hipocresía de Vox, no obstante, va más allá. Ahora, pretenden convertirse en abanderados de los bomberos forestales. En esta ocasión, ha sido la senadora Paloma Gómez Enríquez quien se cuestionaba "por qué no se invierte en prevención (…) formación o especialización de brigadas", al tiempo que lamentaba que "a falta de esto (...) serán siempre los ciudadanos quienes se ocupen de las labores de extinción".

De esta forma, los de Santiago Abascal también se olvidan de otro detalle importante. Hace menos de un año, antes de los incendios que asolan este verano España, la ultraderecha tuvo en su mano la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de esos bomberos que ahora defienden con pasión.

Fue cuando el PSOE presentó una proposición de Ley en las Cortes de Castilla y León para regularizar el empleo de los bomberos y, por tanto, facilitar la prevención de incendios. Pues Vox votó en contra, siendo uno de sus motivos la "carga ideológica ecológica y de género" que observaron en el título: 'Proposición de ley de bomberos y bomberas forestales de Castilla y León'. Así lo señalaba desde la tribuna el diputado castellanoleonés de Vox, Ignacio Sicilia, quien aseguró que así empezaban "mal". Así, se mostraban mucho más preocupados por el título de la propuesta que por su contenido.

¿Y entonces qué es lo que busca Vox ahora mostrándose ajenos a este problema? Pues, según explica el politólogo Toni Aira a laSexta, es porque la formación de Abascal vive "siempre de estar al lado de la desgracia, de los malestares reales que mucha gente tiene". De hecho, "aunque ellos bloquearan soluciones reales para esos malestares, muchos no se van a quedar con eso, sino con quién está con ellos cuando lo pasan mal"