Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración

¿Por qué es importante? "La ley del aborto se cumple en España, yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido, también", ha aseverado Feijóo. Unas palabras que llegan tras la negativa de Ayuso a implementar el registro de objetores.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha afirmado que la Comunidad de Madrid no está "en rebelión", pese a la negativa de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a implementar un registro de objetores de conciencia para el aborto. Feijóo, no obstante, le ha lanzado un recado al afirmar que su partido cumple las leyes. También ha refutado las palabras de Ayuso, que dijo que no considera migrantes a los hispanos, aclarando que la ley de extranjería define quién es extranjero.

Alberto Núñez Feijóo niega que la Comunidad de Madrid se haya declarado "en rebelión", aunque su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, haya dejado claro su rechazo a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que le exige la ley para garantizar el derecho alaborto. El líder del PP, no obstante, asegura que el suyo es "un partido que cumple las leyes": "Tenemos muy claro que si una mujer quiere abortar, puede hacerlo, con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes", sostiene.

Así lo ha manifestado en una entrevista este lunes en 'Antena 3', donde a su vez ha asegurado que "Madrid no se declara en rebelión para nada" y que "la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos".

El líder de la oposición acusa así al Gobierno de sacarse el asunto del aborto "de la chistera", a pesar de que el tema volvió a la actualidad política precisamente por culpa de uno de los suyos: el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que apoyó una medida de Vox para obligar a informar a las mujeres sobre el inexistente 'síndrome post aborto' y luego tuvo que recular.

Una polémica a la que siguió la petición del Ejecutivo a cuatro comunidades, entre ellas la propia Comunidad de Madrid, para que crearan en un plazo de tres meses esos registros de objetores, que Ayuso rechaza y califica de "lista negra", al punto de que llegó a espetar un "váyanse a otro lado a abortar" la semana pasada en la Asamblea.

Aunque Feijóo ha asegurado que, si gobierna, ese registro de objetores -que en cualquier caso no es público- operará a la inversa, registrando a los profesionales sanitarios que sí estén dispuestos a practicar abortos, ha insistido en que para el PP el aborto no es un derecho fundamental en la Constitución, después de que Pedro Sánchez haya propuesto blindarlo en la Carta Magna. "La ley del aborto se cumple en España, yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido, también", ha zanjado.

Un posible recado a la presidenta madrileña al que le ha seguido otro en la misma entrevista, en esta ocasión relativo a la migración, después de que Ayuso afirmara a finales de septiembre que "la inmigración hispana no es inmigración". Preguntado al respecto, el líder del PP ha dicho este lunes que "la hispanidad es una familia desde el punto de vista cultural, sociológico, idiomático", pero ha matizado: "Pero yo lo que considero extranjero es lo que dice la ley de extranjería".