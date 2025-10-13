Diferentes formas de felicitar el 12-O: Sánchez prescinde de la bandera española y para Feijóo juega un papel fundamental

Los detalles El Partido Popular ha criticado que el presidente del Gobierno no mostrase la bandera del país en su mensaje de felicitación por el Día de la Hispanidad. "España es lo menos importante para él", asegura Ayuso.

En la celebración del Día de la Hispanidad, el gesto de Pedro Sánchez al marcharse antes de tiempo de la recepción en el Palacio Real no fue el único tema polémico. La felicitación del presidente del Gobierno a los españoles también generó comentarios, especialmente por la ausencia de la bandera de España en su vídeo, aunque sí incluyó un emoticono con la bandera. En contraste, Alberto Núñez Feijóo destacó la bandera en su mensaje. Isabel Díaz Ayuso criticó a Sánchez, afirmando que su vídeo demuestra que no es el presidente de todos los españoles. Las diferencias en las felicitaciones provocaron críticas del PP hacia Sánchez.

El gesto de Pedro Sánchez marchándose antes de tiempo de la recepción en el Palacio Real no ha sido el único tema que ha dado de qué hablar en la celebración del Día de la Hispanidad.

Otro momento que ha sido muy comentado ha sido la manera en la que el presidente del Gobierno ha felicitado este día a los españoles, y la diferencia que existe entre su vídeo y el que Alberto Núñez Feijóo publicó en sus redes sociales.

Pedro Sánchez optó por no mostrar en ningún momento la bandera de España durante su mensaje de celebración por este día. "Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural", aparecía escrito junto al mensaje, en cuyo texto sí que hay un emoticono con la bandera.

En su vídeo aparecen famosos como Lola Flores, diferentes fiestas tradicionales, bomberos, médicos y diversas manifestaciones que han tenido lugar en el país para acabar con la guerra en Gaza o por la lucha feminista. Sin embargo, no se ve la bandera de España, algo que desde el PP no han dudado en criticar.

Durante el acto de celebración por el Día de la Hispanidad, Isabel Díaz Ayuso realizó unas declaraciones en las que criticó este vídeo, asegurando que con él lo que estaba diciendo es que "no es el presidente de todos los españoles y que España es lo menos importante para él".

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid es "inadmisible" que Sánchez exprese su orgullo por ser español sin la bandera.

Su felicitación contrasta con la que hizo pública Alberto Núñez Feijóo. En su caso, la bandera juega un papel fundamental, y es que se convierte en la gran protagonista. "España no es de unos contra otros. Es de todos", ha escrito en la publicación.

En su vídeo, se puede ver en numerosas ocasiones la bandera española mientras se muestran diferentes lugares del país.

Dos formas distintas de felicitar este día que han sido muy comentadas y que han provocado las críticas del PP contra el presidente del Gobierno.

