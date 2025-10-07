Las únicas 5 comunidades donde es festivo el 13 de octubre en su calendario laboral.

El 12 de octubre se celebrará en domingo este año, pero algunas regiones de España podrán disfrutar del festivo nacional si su calendario laboral es uno de los afortunados en haber pasado esta fiesta al lunes 13.

Si a principios de año repasaste el calendario laboral de este 2025 probablemente descubrirías la desagradable noticia: este año, nuestro festivo nacional del 12 de octubre cae en domingo.

Una suerte para aquellos que trabajen en fin de semana de manera habitual, pero una 'desgracia' para todos los que distribuyen su horario laboral de lunes a viernes.

Sin embargo, algunas de las comunidades autónomas del país decidieron trasladar este festivo al lunes, su día inmediato, para poder sumar un día libre más y cumplir así con el mínimo legal exigido.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no será una de las afortunadas, pero otras cinco gozarán de un agradable puente que se puede extender desde el mismo viernes hasta la mañana del martes, con tres días libres consecutivos.

De norte a sur: estas son las zonas que tendrán festivo el 13 de octubre

Las cinco comunidades autónomas que han trasladado el festivo del Día de la Hispanidad al 13 de octubre son Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

Si tu región no se encuentra entre las cinco afortunadas, aún quedan festivos nacionales que podrás disfrutar en los dos meses que restan para acabar el año. Sumado a los posibles festivos regionales que puedan quedar por disfrutar en tu región, habrás disfrutado de los 14 días festivos que rige la ley.

Días festivos en noviembre y diciembre

Más allá de los festivos específicos para cada comunidad autónoma, en España aún quedan cinco festivos nacionales por disfrutar este 2025 (aunque, para algunos, podrían ser solo tres):

Festivo del 1 de noviembre : el Día de Todos los Santos cae en sábado este 2025.

: el cae en este 2025. Festivo del 6 de diciembre : el Día de la Constitución también cae en sábado .

: el también cae en . Festivo del 8 de diciembre : el Día de la Inmaculada Concepción cae en lunes .

: el cae en . Festivo del 25 de diciembre: la Navidad este 2025 cae en jueves.

