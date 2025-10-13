Las imágenes de los estragos causados por la DANA 'Alice' en Gandia, Valencia

Los detalles Emergencias ha activado la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas para que extremen las precauciones.

La DANA 'Alice' ha provocado lluvias torrenciales en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera Baixa, acumulando más de 100 l/m2 en Gandia en una hora y obligando a interrumpir la línea C-1 de Cercanías entre Gandia y Xeraco. En Gandia se registraron 120 l/m2, con calles inundadas y múltiples incidencias atendidas por bomberos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en el litoral sur de Valencia, advirtiendo de tormentas extremas. Renfe ha suspendido la circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco, sin posibilidad de transporte alternativo debido a las lluvias.

La DANA 'Alice' ha dejado lluvias de intensidad torrencial en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera Baixa, con más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en Gandia en apenas una hora, y ha obligado a interrumpir la circulación de la línea C-1 de Cercanías entre esta localidad y Xeraco, entre otras incidencias.

Concretamente, se han acumulado 120 l/m2 en Gandia, 102 de ellos en una hora; 107 l/m2 en Benirredrà, 85 de ellos en una hora; 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara, y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

Una situación que ha dejado impactantes imágenes. En las que se pueden ver cómo las calles han quedado completamente inundadas.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m2 acumulados en Gandia en los últimas horas y en localidades próximas de la Safor, a causa de un sistema convectivo de mesoescala que descarga con intensidad torrencial en esta comarca.

Respecto a las actuaciones de bomberos, la primera parte de la mañana ha transcurrido "relativamente tranquila", pero a partir de las 12:25 horas han comenzado a "multiplicarse" las incidencias en Gandia a causa de las fuertes lluvias.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han recibido, desde las 12:25 horas, cuatro avisos en Gandia para realizar vaciados de agua o revisar la situación de diferentes puntos de la ciudad como la entrada de la escuela Calderón, una vivienda de la calle Reyes Católicos, instalaciones del teatro Azorín y en el centro de mayores de la calle Plus ultra.

Precisamente, el Ayuntamiento de Gandia, en un mensaje en sus redes sociales, ha pedido evitar desplazamientos mientras dure la alerta roja, ha llamado a "mantener la calma" para evitar aglomeraciones en las entradas a los centros educativos de la localidad y ha señalado que estos lugares son "espacios seguros".

Incidencias en Cercanías

Por su parte, Renfe ha informado de que se encuentra suspendida la circulación ferroviaria entre las estaciones de Gandia y Xeraco, de la C-1 de Cercanías, por acumulación de agua en las vías a causa de condiciones meteorológicas adversas.

También ha detallado que los trenes procedentes de València Nord finalizan su recorrido en Xeraco y los trenes con origen Gandia lo inician en esa estación. Además, ha indicado la imposibilidad de establecer transporte alternativo a causa de las fuertes lluvias.

Emergencias activa la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso y advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.

Según ha informado el organismo estatal, el peligro es "extremo" para la jornada de hoy en esta zona. Según precisa Aemet, la intensidad de la tormenta durante la mañana es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva.

Por su parte, Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante, y la amarilla por lluvias y tormentas en el interior de las tres provincias y el litoral sur de Alicante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.