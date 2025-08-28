Rescates en alta mar y ayuda en catástrofes como la DANA: así es el trabajo de Open Arms, la ONG cuyo barco quiere "hundir" Abascal

El contexto El líder de Vox, Santiago Abascal, ha catalogado al navío de esta ONG como un "barco de negreros" y ha pedido hundirlo para frenar la llegada de migrantes.

Open Arms, una ONG española, ha salvado más de 70.000 vidas desde 2015, operando en el Mediterráneo para rescatar a migrantes que huyen de la guerra y la miseria. A pesar de las adversidades, su labor humanitaria sigue siendo crucial, rescatando a personas en barcas inestables y en condiciones climáticas extremas. Además, Open Arms también colabora en tierra durante catástrofes, como la DANA de octubre de 2024 en Valencia. Sin embargo, su trabajo ha sido obstaculizado por la ultraderecha, con líderes como Matteo Salvini y Santiago Abascal intentando frenar sus operaciones, poniendo en riesgo la vida de miles de migrantes.

Salvar vidas. Concretamente, más de 70.000 desde el año 2015. Es el trabajo que lleva haciendo diez años la ONG española Open Arms, que comenzó a operar para garantizar la seguridad de los migrantes desde la crisis acontecida en Siria en 2015. La misma ONG cuyo barco quiere hundir ahora Santiago Abascal.

Diez años después, su labor humanitaria sigue en marcha. Siguen rescatando a personas que huyen de la miseria y la guerra en busca de una vida mejor. Trabajando para cuidar a mujeres, hombres y niños que navegan durante días a la deriva en barcas inestables, en mal estado y repletas de gente. En esas situaciones es cuando los navíos de Open Arms actúan saliendo de los puertos europeos para rescatar a los migrantes en aguas internacionales.

Sus integrantes lo hacen arriesgando sus propias vidas para tratar de salvar la de los más vulnerables, efectuando rescates, en muchos casos, en condiciones climatológicas extremas.

Pero el trabajo de Open Arms no se limita solo al mar y a la atención de migrantes. También lo hace en tierra y colabora en catástrofes, como sucedió con la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 en Valencia.

En lucha contra el racismo institucional

Su labor se ha visto entorpecida en innumerables ocasiones por la ultraderecha. Ya lo hizo el líder de la ultraderecha italiana, Matteo Salvini, prohibiendo a uno de los barcos de la ONG embarcar en los puertos italianos, dejando al navío en alta mar durante 19 días con 163 migrantes a bordo. Un bloqueo que se ha repetido hasta en dos ocasiones más.

Ahora, Santiago Abascal busca impedir que Open Arms pueda realizar su labor, lo que pondría en riesgo la vida de miles de migrantes cada año.