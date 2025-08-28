Juan Fernández-Miranda responde a Vox por su hipocresía con los incendios: "El próximo debate espero que sea con abrigo"

Juan Fernández-Miranda asegura que "frivolizar está fuera de lugar" después de que Vox pida más inversión en prevención de los incendios, mientras tumban propuestas para mejorar las condiciones de los bomberos forestales.

Desde Vox ahora se echa en cara a PP y PSOE que no se haya invertido más en la prevención de los incendios.

Una incongruencia más en el partido de Santiago Abascal, sobre todo teniendo en cuenta que fueron ellos mismos quienes echaron por tierra la proposición de ley que presentó el PSOE para aumentar el sueldo y mejorar las condiciones de los brigadistas forestales.

Juan Fernández-Miranda recuerda que "viene de años que los veranos son más cálidos y que tenemos incendios muy graves", agravados aún más este 2025 por las tres olas de calor que hemos sufrido.

Por ello, responde a Vox y asegura que "frivolizar está fuera de lugar" y que la frase de que "los incendios se apagan en invierno" es una realidad que hay que poner sobre la mesa.

"El próximo debate sobre incendios yo espero que sea con abrigo en el Parlamento", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde además reclama que se tomen decisiones para limpiar los montes y que los políticos "no hagan demagogia y caigan en contradicciones en función del interés".