El CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP

Los detalles La encuesta sitúa a Vox como tercera fuerza con el 17,7% del voto, seguido a bastante distancia por Sumar, a quien da el 7,7%.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE un 34,8% en estimación de voto. La encuesta elaborada por el organismo que dirige José Félix Tezanos amplía así su ventaja sobre el principal partido de la oposición, al situar a los socialistas a 15 puntos del Partido Popular, al que otorga el 19,8% del voto.

El Barómetro de octubre vuelve a situar a Vox como tercera fuerza, esta vez con un 17,7% del voto estimado. Le sigue, a 10 puntos de distancia, Sumar, con el 7,7%. A efectos de esta encuesta, el CIS ha calculado el voto estimado para Sumar agrupando a los partidos que firmaron la coalición que se presentó a las elecciones de 2023, excepto Podemos, a quien da un 4,9% del voto.

Esquerra Republicana, según el sondeo, obtendría el 2% del voto y la formación del ultraderechista Alvise Pérez, 'Se Acabó la Fiesta', el 1,3%. Junts y EH Bildu obtendrían el 1% del voto, mientras que el PNV cosecharía el 0,9% y el BNG, el 0,8%. Tanto UPN como Coalición Canaria obtendrían el 0,1% del voto cada uno.