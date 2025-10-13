Ahora

Barómetro de octubre

El CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP

Los detalles La encuesta sitúa a Vox como tercera fuerza con el 17,7% del voto, seguido a bastante distancia por Sumar, a quien da el 7,7%.

Barómetro del CIS octubre de 2025Barómetro del CIS octubre de 2025laSexta.com

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE un 34,8% en estimación de voto. La encuesta elaborada por el organismo que dirige José Félix Tezanos amplía así su ventaja sobre el principal partido de la oposición, al situar a los socialistas a 15 puntos del Partido Popular, al que otorga el 19,8% del voto.

El Barómetro de octubre vuelve a situar a Vox como tercera fuerza, esta vez con un 17,7% del voto estimado. Le sigue, a 10 puntos de distancia, Sumar, con el 7,7%. A efectos de esta encuesta, el CIS ha calculado el voto estimado para Sumar agrupando a los partidos que firmaron la coalición que se presentó a las elecciones de 2023, excepto Podemos, a quien da un 4,9% del voto.

Esquerra Republicana, según el sondeo, obtendría el 2% del voto y la formación del ultraderechista Alvise Pérez, 'Se Acabó la Fiesta', el 1,3%. Junts y EH Bildu obtendrían el 1% del voto, mientras que el PNV cosecharía el 0,9% y el BNG, el 0,8%. Tanto UPN como Coalición Canaria obtendrían el 0,1% del voto cada uno.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes israelíes con vida como parte del acuerdo de paz en Gaza
  2. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  3. El CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP
  4. El juez Peinado prorroga seis meses más la causa principal contra Begoña Gómez
  5. DANA Alice, en directo | Las fuertes lluvias persisten y mantienen en aviso a siete comunidades
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"