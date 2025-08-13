Tras su polémico tuit
Monrosi responde a Óscar Puente: "No cabe la ironía y el sarcasmo cuando España arde por los cuatro costados. Hay muertos"
El periodista recuerda que hay mucha información que advierte que la situación cada vez irá a peor por el cambio climático, dejando claro que tenemos que exigirle "responsabilidad" a los políticos porque "nos va la vida en ello".
José Enrique Monrosi ha respondido de forma tajante a Óscar Puente tras su polémico tuit sobre los incendios. "No tiene justificación la ironía y el sarcasmo que defiende", ha asegurado.
El periodista ha destacado que no pueden producirse este tipo de declaraciones cuando "España arde por los cuatro costados y ha muerto gente". Además ha recordado que también hay muchas personas jugándose la vida con jornadas interminables y en situaciones precarias, recalcando que ante esto "no caben chistes".
Una situación que ha confesado que le parece descorazonadora porque traslada una imagen de las administraciones públicas que no se ajusta a la realidad. "El Estado está funcionando más allá de las peleas y los chistes de Twitter de los políticos, porque el Estado son los funcionarios, técnicos y trabajadores que llevan alertando de que esto podía pasar y ahora están trabajando para apagar los incendios", ha señalado.
Un momento que ha aprovechado para recordar que este no es un desastre sobrevenido como un terremoto o una erupción, indicando que teníamos información desde hace mucho tiempo que alertaba de que los veranos cada vez tendrán olas de calor más intensas con incendios más virulentos.
"Cuando tenemos tanta información, hay que exigir responsabilidad", ha defendido, destacando que no podemos quitar el foco de la responsabilidad que tiene la ciudadanía con respecto a los responsables públicos, advirtiendo que "nos va la vida en ello".
"No puede salir tan barato que haya responsables públicos que tachen de absurdo cuidar el monte en invierno, que no controlen los sistemas de emergencia como hemos visto en Valencia o alardeen de que la ola de calor es buena para alargar el turismo de playa", ha zanjado.