El incierto futuro de Netanyahu después de la paz en Gaza: ¿indultado tras la masacre?

El contexto Pese a que se haya firmado un alto el fuego en la Franja de Gaza, sobre el primer ministro israelí sigue pesando una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional.

Benjamin Netanyahu enfrenta un futuro incierto a pesar del reciente acuerdo de paz en Gaza y el regreso de los rehenes. Aunque Donald Trump lo alaba, Netanyahu sigue bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Trump ha solicitado un indulto para él, minimizando sus presuntos delitos de corrupción. A pesar de todo, Netanyahu lidera las encuestas y podría repetir como primer ministro, a pesar de su implicación en la muerte de más de 67.000 palestinos.

Con la firma ya rubricada, aunque no la suya, para el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, Benjamin Netanyahu tiene todavía un futuro incierto por delante. Los rehenes ya han vuelto a casa, el conflicto armado ha terminado y Donald Trump no para de alabarle, así que parece que el blanqueamiento del primer ministro israelí ha comenzado.

Ahora bien, por mucho que las hostilidades en el enclave palestino hayan cesado, sobre él sigue pesando una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad.

"Sigue vigente la orden de detención, eso obliga a esos países que la reconocen (a la Corte Penal) a actuar deteniendo a Netanyahu si pisa su territorio", afirma Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH.

Muchos países ya se la han saltado y esto podría darle aún más alas a Netanyahu. "Seguirá saltándose la ley internacional, contando con la pasividad de muchos países que, aunque tienen la obligación de detenerlo, miran para otro lado", añade Núñez.

Por el momento, su querido aliado Donald Trump ya ha pedido este lunes un indulto para él: "Señor presidente (refiriéndose a Isaac Herzog, presidente de Israel), ¿por qué no le concede un indulto?". Con esto, el presidente estadounidense viene a decir que qué importan ya los delitos de corrupción del primer ministro israelí.

Lo que sí ha conseguido ya Netanyahu es posicionarse a la cabeza en las encuestas: "Si hay unas elecciones ahora mismo, sería el candidato mejor situado para poder repetir en el cargo de primer ministro". Un hombre que puede seguir en el poder a pesar de haber asesinado, masacrado, a más de 67.000 palestinos.

