Desplante de los bomberos forestales a Mañueco durante la visita de los reyes a Zamora: "¿Somos un despilfarro?"

El contexto Un miembro de la Brigada Helitransportada de Castilla y León ha reprochado al presidente autonómico las palabras de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aseguró que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro".

Este miércoles, los reyes han visitado las zonas afectas por los incendios en la provincia de Zamora. Lo han hecho acompañados de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Tras visitar a los vecinos afectados, la comitiva saluda a los bomberos de la Brigada Helitransportada de Castilla y León. Después de saludar a los reyes y a Redondo, uno de los brigadistas se niega a darle la mano a Mañueco en señal de disconformidad con la política de la Junta para, a continuación, reprocharle la escasa inversión de la administración autonómica en prevención y gestión de incendios.

"¿Somos un puto despilfarro?", le pregunta el brigadista a Mañueco, a lo que el presidente autonómico se niega a responder. A partir de ese momento, el dirigente del PP evita darle la mano al resto de bomberos y se limita a saludarles con la mirada y felicitarles por su labor en la lucha contra el fuego con un escueto "buen trabajo".

Respuesta al "despilfarro" de Quiñones

Este desplanto del bombero de la Brigada Helitransportada llega después de que se viralicen unas palabras de hace siete años del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegurando que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro", justificando así los recortes del Gobierno regional en materia de política forestal.

Pero Quiñones no solo ha estado en el foco de la polémica por esas palabras de 2018. También ha sido duramente criticado por justificar su ausencia durante la ola de incendios mientras estaba en la Feria Gastronómica de Gijón alegando que tenía la "mala costumbre de comer".

Desde entonces, Suárez-Quiñones ha quedado apartado de la gestión de la ola de incendios y del plan de reconstrucción, asumiendo el propio Alfonso Fernández Mañueco el liderazgo de la respuesta del Gobierno autonómico.