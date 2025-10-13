Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"

El contexto El dirigente ultraderechista no estuvo en la tribuna de autoridades durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Un plantón al rey que le ha reprochado Feijóo, a pesar de no haber ido él mismo a la apertura del año judicial.

Intercambio de golpes (dialécticos) entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El líder del PP ha afeado este lunes la ausencia del dirigente de Vox en el desfile del Día de la Hispanidad de la víspera y al dirigente ultraderechista, a su vez, no le ha sentado nada bien que le meta en el mismo saco que a EH Bildu, al punto de aseverar que el 'popular' "se ha debido dar un golpe en la cabeza".

Un encontronazo que iniciaba Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', donde ha criticado el plantón de Abascal. "Tengo muy claro que el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, la Fiesta Nacional, hay que estar con el jefe del Estado, con el rey, y con el Ejército español", reivindicaba el líder de la oposición, que ha deslizado: "¿Quién no ha venido? Tendrá que explicarlo".

"Tradicionalmente no vienen los partidos independentistas, no viene Bildu, y en este caso, sorprendentemente no ha venido el líder del tercer partido de España. Sí, sin embargo, estaban los cargos institucionales de Vox", ha continuado el líder del PP, que ha hecho malabares, a su vez, para justificar su propio plantón al rey en la apertura del año judicial, esgrimiendo que en aquella ocasión quien convocaba era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no el monarca.

A Abascal, en cualquier caso, no le han hecho ninguna gracia las palabras de Feijóo. "Que el señor Feijóo se atreva a compararme a mí precisamente con Bildu, a mí, es algo que me deja perplejo, sobre todo porque es su partido, con el Gobierno del señor Rajoy, el que permitió que Bildu siga en las instituciones en España", ha aseverado Abascal en declaraciones a los medios. "El señor Feijóo se ha debido de dar un golpe en la cabeza, porque yo no lo entiendo", ha espetado.

Durante la entrevista que ha ofrecido este lunes, Feijóo también ha aseverado que "a Vox se le está yendo la pinza con PSOE" y ha acusado a la formación de extrema derecha de tener una estrategia que coincide con la de los socialistas y que pasa por "ataca al PP". Una alusión ante la que el líder de la ultraderecha le ha respondido posteriormente: "La única pinza con la que estoy preocupado es con la que tienen muchos votantes del PP en la nariz, que son estafados por el señor Feijóo con la idea del voto útil", ha sentenciado.