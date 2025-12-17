Gastador, ahorrador, evitador o monje: ¿Qué tipo de consumidor eres?

Los detalles Ante la llegada de la Navidad, controlar las finanzas personales es más difícil que nunca. La forma en la que cada persona afronta la cuestión de sus finanzas personales demuestra que hay cuatro perfiles muy diferenciados de consumidores en función de su predisposición a gastar.

Con la llegada de la Navidad, el consumo se dispara debido a los regalos, cenas y loterías, lo que hace crucial controlar los gastos para evitar una dura cuesta de enero. Existen cuatro perfiles de consumidores: el ahorrador, que planifica sus gastos en función de sus ingresos y gasta con moderación; el evitador, que prioriza el ahorro y pospone compras hasta que son inevitables; el monje, un ahorrador extremo que suprime gastos tras malas experiencias; y el gastador, que se deja llevar por los caprichos y prioriza el presente sobre el ahorro futuro. ¿A cuál perteneces tú?

El ahorrador

Los ahorradores se caracterizan por planificar sus gastos en base a sus ingresos. Gasta en ocio y entretenimiento, pero sabe en qué hacerlo y hasta dónde puede llegar. "Dispongo de mi pensión. Como un 20-25% lo dedico al ocio y otro tanto, al ahorro", explica un pensionista. Una actitud que se resume en una frase sencilla pero que dice mucho: "Gastar sí, pero con cabeza".

El evitador

Va un paso más allá del ahorrador. Se caracteriza por reducir sus gastos, priorizando siempre el ahorro, y también por tenerle un cierto miedo al desembolso. "Normalmente, voy posponiendo, posponiendo, posponiendo la compra hasta que ya no pueda evitarlo", explica una joven que se autodenomina "evitadora".

El monje

Un ahorrador extremo. Es la definición más clara de lo que algunos expertos denominan "monjes" en el aspecto de las finanzas personales. Directamente, opta por suprimir gastos y vivir sin un consumo excesivo.

Muchas de las personas que se colocan en este grupo, como Gloria, se han vuelto monjes por malas experiencias con el ahorro: "Creo que antes fui gastadora, pero con el tiempo me veo más monje".

El gastador

Por último, y en el lado opuesto de la balanza, está el gastador. Se trata de una persona propensa a los caprichos y a no privarse de nada, priorizando siempre el ahora más que el ahorrar de cara al futuro. Suele buscar el pretexto para permitirse siempre ese gasto que sabe que no debería llevar a cabo. "Busco la excusa que sea con tal de comprarlo, no lo puedo evitar", detalla un joven.

Y tú, conociendo estos cuatro grupos, ¿qué tipo de consumidor eres?

