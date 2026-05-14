Vito Quiles podría enfrentarse a penas de entre seis meses y tres años de cárcel por estafar a Renfe colándose en el AVE

El modus operandi Siempre sacaba billete hasta las estaciones intermedias, hasta Cuenca o hasta Albacete, pero luego continuaba siempre desde la cafetería del tren hasta Madrid o hasta Alicante, para evitar de esa forma la visita del revisor.

El Congreso ha suspendido cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo debido a altercados recientes, según fuentes parlamentarias. Sin embargo, Quiles enfrenta problemas más graves con la Justicia, ya que está imputado por estafa al viajar 17 veces sin pagar entre Madrid y Alicante. Quiles compraba billetes solo hasta Albacete y continuaba el trayecto sin pagar, causando un perjuicio a Renfe de 471,65 euros, superando el umbral del delito de 400 euros. Su modus operandi consistía en usar servicios exclusivos sin derecho, lo que le ha llevado a ser denunciado por un juzgado de Alicante.

El Congreso ha notificado ya a los medios para los que trabajan los agitadores ultra Vito Quiles y Bertrand Ndongo la suspensión cautelar de las acreditaciones de prensa de ambos, una decisión que tomó el miércoles por la tarde la Mesa de la Cámara, según han informado fuentes parlamentarias, por los altercados ocurridos en las últimas semanas en la Cámara.

Pero la expulsión del Congreso es quizás el menor de los problemas de Quiles. La Justicia le ha imputado por viajar 17 veces sin pagar en el trayecto de tren entre Madrid y Alicante. El agitador solo sacaba billete hasta Albacete y el resto del viaje lo hacía sin abonar esa parte.

El perjuicio que le habría causado a Renfe superaría el umbral del delitos de los 400 euros, lo cifra en concreto en 471,65 euros, con lo cual se enfrentaría al tipo básico de estafa: una pena de entre seis meses y tres años de cárcel.

El modus operandi de Quiles era, además, recurrente y repetido. Siempre sacaba billete hasta las estaciones intermedias, hasta Cuenca o hasta Albacete, pero luego continuaba siempre desde la cafetería del tren hasta Madrid o hasta Alicante, para evitar de esa forma la visita del revisor. Ya está imputado por un delito de estafa por un juzgado de Alicante.

"Con ocasión de un incidente que tuvo lugar el día 11 de agosto de 2025 en uno de los trenes mencionados y tras la oportuna investigación posterior, se tuvo constancia de la conducta delictiva materializada por parte del denunciado quien, de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico (con un destino notoriamente más próximo)", detalla la denuncia.

Y además, señalan que Quiles "utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho".

A pesar de todas las pruebas, Quiles ha hecho este jueves lo mejor que sabe hacer y ha tirado de la palabra "bulo" para hacer eso mismo. "Nunca una empresa pública se había dedicado a investigar los viajes privados de un particular. Mientras hacían esto, abandonaban el cuidado de las vías que causaron 47 muertes. Nunca me he colado en un tren. Es un bulo como todo. Iré a los tribunales y os volveré a ganar", ha escrito en su cuenta de X. Pero Renfe ya ha detallado las pruebas en su denuncia y el auto ya ha sido emitido por el juzgado de Alicante.

Y este no es el único frente judicial de Quiles. En proceso está la denuncia por calumnias e injurias a Rubén Sánchez, la revelación de secretos a Beatriz Corredor, el delito de odio y contra la integridad moral a una mujer con discapacidad y, más reciente, en este caso pendiente de si se admite, la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido