El paciente español que dio positivo en hantavirus se mantiene estable con una "mejoría" de sus síntomas

¿Por qué es importante? Se trata de un hombre de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes y, según la ministra de Sanidad, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando", pero "con todas las cautelas".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que el único español positivo en hantavirus del crucero MV Hondius, aislado en el Gómez Ulla, muestra mejoría. Durante la XVII Conferencia Iberoamericana de Salud, García destacó que el paciente, de 70 años, está estable. Los otros 13 españoles en cuarentena siguen negativos. La ministra criticó al Gobierno canario por cuestionar el uso exclusivo del Centro Nacional de Microbiología para pruebas PCR, argumentando que garantiza resultados fiables y evita demoras innecesarias. El protocolo de evacuación, apoyado por la OMS y autoridades europeas, busca asegurar el tratamiento adecuado de los afectados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado este jueves, "con todas las cautelas", que el único español que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus, uno de los 14 evacuados del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla, "esté mejor", estable y "con una mejoría de sus síntomas".

"Hasta ahora todo son buenas noticias", ha valorado en una rueda de prensa tras participar en la XVII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Salud, en la que ha actualizado los últimos datos sobre los contactos y el caso de hantavirus vinculados a este brote. La situación es muy similar a la de este miércoles y que compartieron ya los ministros europeos del ramo durante una reunión que celebraron por la tarde; la situación que más preocupa es la de la ciudadana francesa que "está en una situación más compleja, más complicada" en una unidad de cuidados intensivos de Francia.

Mientras, el caso español, un pasajero de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando". "Está estable y con una mejoría de sus síntomas", ha reiterado, pero "con todas las cautelas que como siempre tenemos que tener en este tipo de evaluaciones".

Los otros 13 españoles siguen negativos y sin síntomas

De los otros 13 españoles que guardan cuarentena en el Gómez Ulla "no hay ninguna novedad clínica", siguen negativos y sin síntomas. La cuarentena de estos contactos, así como las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, podrá prolongarse hasta un máximo de 42 días; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas, según ha informado EFE.

Respecto a las críticas del Gobierno canario porque no se hagan PCR en otro sitio que no sea el Centro Nacional de Microbiología (CNM) cuando el archipiélago cuenta con el suyo, Mónica García ha lamentado un nuevo episodio de "desinformación" porque el CNM es el único laboratorio que a día de hoy está acreditado "para dar garantías" de estas pruebas.

Haber hecho lo que dice el Ejecutivo canario habría supuesto "haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del Gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible allí", ha criticado. Además, haber esperado el resultado de una PCR de un laboratorio que "no estaba garantizado y acreditado" habría acarreado perder "un tiempo de oro que nos ha servido para tratar a los pacientes donde tenían que ser tratados".

También se habría traducido en que "la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario o que el paciente español que luego dio positivo, empezó a tener síntomas, se hubiera puesto malo en suelo canario". "El protocolo era muy claro: del barco se hacía una evacuación rápida y eficaz a cada uno de los países y cada una de las personas iba a seguir el protocolo establecido por las autoridades internacionales y luego cada uno de los países aislaría o cuarentenaría o trataría a las personas en función de su sintomatología y de su evaluación", ha zanjado.

Por ello, ha vuelto a apelar a "no desviar el foco" porque ese protocolo se hizo con todas las autoridades internacionales, con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y expertos epidemiólogos de toda Europa.

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