El agitador ultra Bertrand Ndongo llama "idiota" a la diputada Aina Vidal y se encara a una periodista

El contexto La diputada de Sumar terminó su rueda de prensa pidiendo que los periodistas puedan trabajar sin "pseudoperiodistas que incomodan, agreden e hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal".

El agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo ha protagonizado un nuevo incidente en el Congreso de los Diputados, llamando "idiota" a la diputada de Sumar Aina Vidal tras su petición de "limpiar" la Cámara de "pseudoperiodistas". Ndongo, además, atacó a un periodista presente. Este comportamiento no es un hecho aislado; en noviembre, interrumpió una rueda de prensa de Sumar, lo que llevó a la Mesa del Congreso a abrirle un expediente sancionador, el primero desde la modificación del reglamento. Ndongo ya había reventado otra rueda de prensa de Sumar en mayo del año anterior.

El agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo ha vuelto a hacer gala de un bochornoso comportamiento en el Congreso de los Diputados, llamando "idiota" a la diputada de Sumar Aina Vidal después de escucharla pedir "limpiar" la Cámara Baja de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal".

Mientras Vidal se marchaba de la rueda de prensa, se ha podido escuchar a Ndongo decir, entre risas: "Qué idiota". Después, el agitador ha atacado a un periodista, preguntándole "tú quién eres" y replicándole "me la trae floja lo que tú pienses". "Vete a masajear, anda", ha finalizado.

El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó abrir un expediente sancionador al agitador de ultraderecha por reventar una rueda de prensa de Sumar a finales de noviembre, siendo el primer expediente de este tipo que se tramitaba desde que el reglamento fuese modificado.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre durante la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez. Ndongo tomó la palabra sin tener permiso para ello, interrumpiendo a una periodista que sí que tenía el turno de palabra. El agitador reventó la comparecencia y Sumar denunció lo sucedido.

Esa rueda de prensa no era la primera que Ndongo reventaba. En mayo del pasado año, el agitador ya reventó otra rueda de prensa de Sumar, acabando a gritos con la jefa de prensa de Martínez, que optó por suspender la rueda de prensa mientras los periodistas se quedaron sin poder hacer preguntas a la portavoz.

"Está genial que de vez en cuando te pases por aquí porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala, pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra", afeó a Ndongo la jefa de prensa de la diputada, una Martínez que también se pronunció al respecto: "Miren, para mí es un ruido de fondo".

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