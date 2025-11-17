Mónica García responde a Ayuso tras llamar "dictador" a Sánchez por el registro de objetores del aborto: "Es una ofensiva contra las mujeres"

La ministra de Sanidad asegura en Metafuturo que "Ayuso ha recogido la bandera ultra internacional sin dejarse un solo elemento", ya que "la lucha contra el aborto es una bandera de todos los líderes de la ultraderecha".

La ministra de Sanidad, Mónica García, participó en la cuarta edición de Metafuturo en Madrid, donde defendió el derecho al aborto en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Criticó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por obstaculizar este derecho y cuestionó su propuesta de que las mujeres aborten fuera de la comunidad, acusándola de alinearse con la ultraderecha. García también vinculó la crisis de cribados en Andalucía con las privatizaciones y recortes sanitarios, señalando que estas medidas comprometen la protección de la salud. Metafuturo, iniciado en 2022 por Atresmedia, aborda desafíos sociales, tecnológicos y financieros.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha pasado este lunes por el Ateneo de Madrid para participar en la primera jornada de la cuarta edición de Metafuturo. Durante su charla con Rodrigo Blázquez, la ministra ha defendido que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, algo que ha sido cuestionado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a llamar "dictador" a Pedro Sánchez por llevar al Ejecutivo regional ante la Justicia por incumplir la ley con el registro de objetores de conciencia.

"La ley dice que tiene que haber un registro de objetores, porque la objeción de conciencia hay que ejercerla de forma individual", ha detallado García. Además, ha cargado con contundencia contra una Ayuso a la que acusa de coartar los derechos de las mujeres: "Lo que está haciendo para intentar ocultar que no quiere cumplir una ley es poner en jaque el derecho de las mujeres a abortar y el derecho de los objetores de conciencia".

De hecho, Díaz Ayuso propuso que las mujeres que quieran abortar lo hagan lejos de la Comunidad de Madrid, algo que, para Mónica García, es un intento más de la presidenta madrileña de alinearse con la extrema derecha: "Lo dijo de forma premeditada, porque la lucha contra el aborto es una bandera de todos los líderes de la ultraderecha".

"Ayuso ha recogido la bandera ultra internacional sin dejarse un solo elemento. Hay una visión internacional de poner el foco en las mujeres y su libertad de emancipación", ha añadido Mónica García, denunciando que "hay una visión internacional de poner el foco en las mujeres y su libertad de emancipación".

Vincula la crisis de los cribados con las privatizaciones

García también ha repasado la crisis de los cribados y la desaparición de los datos de enfermas de cáncer de mama en Andalucía. Para la ministra, la crisis que salpica al Gobierno de Juanma Moreno es fruto de las privatizaciones y los recortes en el sistema sanitario.

"En el momento en el que pierdes el control de la sanidad y la utilizas como un elemento que se puede trocear, externalizar y privatizar, estás perdiendo el control de la protección de la salud, que es un derecho protegido en la Constitución", ha argumentado la titular de Sanidad.

Una crisis de extrema gravedad, ya que, asegura, tira por tierra todo el trabajo de detección llevado a cabo durante años. "Lo que ha pasado en Andalucía es grave porque encontrar un positivo en cáncer es como encontrar una aguja en un pajar, y lo que han hecho es volver a tirarla al pajar", ha explicado Mónica García para concluir su intervención en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.