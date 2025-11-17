Ahora

El Gobierno emprende acciones legales contra el gobierno de Ayuso por negarse a cumplir la ley del aborto

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitarán a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales".

Pedro Sánchez saluda a Isabel Díaz Ayuso ante la mirada de José Luis Martínez-AlmeidaPedro Sánchez saluda a Isabel Díaz Ayuso ante la mirada de José Luis Martínez-AlmeidaAgencia EFE

El Gobierno de España anuncia que emprenderá acciones legales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante su "negativa" a cumplir contra la ley del aborto, una posición que consideran que "atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad". En un comunicado emitido por Presidencia del Gobierno, el Ejecutivo afirma que el gobierno madrileño "deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo" a clínicas privadas.

"El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados", defienden.

En un mensaje en su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que la interrupción voluntaria del embarazo se trata de un "derecho esencial" y que este no puede ser "convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", advierte Sánchez, que anuncia que el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Ejecutivo recuerda que el 16 de diciembre de 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "del que forman parte todas las comunidades autónomas", aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro, un acuerdo "de obligado cumplimiento".

"El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública", sentencia la nota.

